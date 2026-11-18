ಸೂರತ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ 15 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ಯಮಿ ದಿಲೀಪ್ ಭಾಯ್ ಭೋಗರ್ ಕುಟುಂಬವು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಜೈನ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಅವರು 2027ರಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸ ಜೀವನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.18): ಸೂರತ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹15 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಬೃಹತ್ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರು ಸದಸ್ಯರು, ಇದೀಗ ಸಕಲ ಭೌತಿಕ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಜೈನ ಸನ್ಯಾಸ ಜೀವನವನ್ನು (Jain monastic life) ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. 47 ವರ್ಷದ ಉದ್ಯಮಿ ದಿಲೀಪ್ ಭಾಯ್ ಭೋಗರ್, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆನ್ (45) ಹಾಗೂ ಪುತ್ರಿಯರಾದ ಛವಿ (22) ಮತ್ತು ಚಾರ್ವಿ (14) ಅವರು 2027ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 8ರಂದು ಸೂರತ್ನಲ್ಲಿ 'ದೀಕ್ಷೆ' (Diksha) ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಕುಟುಂಬದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪುತ್ರಿ ಶೈಲಿ (Shaili) ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ 2023ರಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಸಾಧ್ವಿ ದರ್ಶಿತಾ' (Sadhvi Darshita) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೇ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ₹15 ಕೋಟಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ದಿಲೀಪ್ ಭಾಯ್ ಪಯಣ
ದಿಲೀಪ್ ಭಾಯ್ ಭೋಗರ್ ಅವರು ಮೂಲತಃ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಸ್ವಂತ್ಗಢ (Jaswantgarh) ಗ್ರಾಮದವರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಗುಜರಾತ್ನ ಸೂರತ್ಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದ ಅವರು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಉದ್ಯಮ ಬೆಳೆದಂತೆ ಮತ್ತೆರಡು ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದರು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು (Machines) ಅಳವಡಿಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ₹15 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.
ದಿಲೀಪ್ ಭಾಯ್ ತಮ್ಮ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಆಚಾರ್ಯರೊಬ್ಬರನ್ನು (Jain acharya) ಭೇಟಿಯಾದರು. ಆ ಭೇಟಿಯು ಅವರಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸ ಜೀವನದತ್ತ ಅವರನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು. 2023ರಲ್ಲಿ ಪುತ್ರಿ ಶೈಲಿ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದ ನಂತರ, ದಿಲೀಪ್ ಭಾಯ್ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು (Scaling back) ಆರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತಾವೂ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆನ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರಾದ ಛವಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ವಿ ಕೂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಪದವಿ, ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಸನ್ಯಾಸದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದ ಪುತ್ರಿಯರು
22 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರಿ ಛವಿ ಅವರು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎ (BBA) ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಸ್ವತಃ ಕ್ರೋಶಾ ಕಸೂತಿ (Crocheted) ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸಿದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ತಂದೆ ಸನ್ಯಾಸ ಜೀವನದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ತೊರೆದರು. 14 ವರ್ಷದ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರಿ ಚಾರ್ವಿ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸೂರತ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ (District level football) ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ದೀಕ್ಷೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕಠಿಣ ಸನ್ಯಾಸ ಜೀವನದ ತರಬೇತಿ
2027ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 8ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ದೀಕ್ಷಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಈ ನಾಲ್ವರೂ ಸದ್ಯ ಜೈನ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ (Jain ascetics) ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಯಾಸ ಜೀವನದ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಸಂಚರಿಸುವುದು (Travelling on foot), ಆಹಾರದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.