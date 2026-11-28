ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಿರುಗಾಳಿ. ಮೈತ್ರಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಎನ್ಸಿಪಿ ಎಳ್ಳುನೀರು ಬಿಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಳೇ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡೆಸಿದ 'ಎಮೋಷನಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್' ಹಾಗೂ ಪವಾರ್ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣಾ ಮಸೂದೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಹಾ ವಿಕಾಸ ಅಘಾಡಿ ಮೈತ್ರಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪಕ್ಷವಾದ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಮಸೂದೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಎನ್ಸಿಪಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಪಾತ್ರವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಕೋಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎನ್ಸಿಪಿಯನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪವಾರ್ ಯೂ-ಟರ್ನ್ ಹೊಡಿತಾರಾ? ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್!
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 85ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಮರಳಿ ಕಳುಹಿಸಲು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿತು. ಮಾರ್ಚ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 7 ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ (ಶರದ್ ಚಂದ್ರ ಪವಾರ್) ಕೇವಲ 10 ಶಾಸಕರನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲು 36 ಮತಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 16 ಮತ್ತು ಶಿವಸೇನೆ (ಉದ್ಧವ್ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ್ ಠಾಕ್ರೆ) 20 ಶಾಸಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪವಾರ್ ಮರೆಯಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಬೆಂಬಲ ಕೋರಿದ್ದ ಸುಪ್ರಿಯಾ!
ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಗೆ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಕೋರಿದರು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹಕ್ಕನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ಶಿವಸೇನೆ (ಉದ್ಧವ್ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ್ ಠಾಕ್ರೆ) ಪಕ್ಷವೂ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿತು ಮತ್ತು ಮಹಾ ವಿಕಾಸ್ ಅಘಾಡಿ ಅವರ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಆದರೆ ಈಗ? ಡಿಲಿಮಿಟೇಶನ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಶರದ್ ಪವಾರ್, ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಳೆ ಮತ್ತು ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಶರದ್ ಚಂದ್ರ ಪವಾರ್) ಪಕ್ಷವು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸುಪ್ರಿಯಾಗೆ ಟೀಕೆಯ ಮಳೆ!
'ಬೆಂಬಲದ ಹಿಂದೆ ಭಯವೋ ಅಥವಾ ಹಣವೋ?' ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಲಿಮಿಟೇಶನ್ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ (ಎನ್ಸಿಪಿ) ಶರದ್ ಚಂದ್ರ ಪವಾರ್ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ನಿಲುವಿನಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅತೃಪ್ತವಾಗಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶ್ರೀವತ್ಸ್, ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಳೆ ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಒಡೆದು, ಪಕ್ಷದ ಚುನಾವಣಾ ಚಿಹ್ನೆ ಕಸಿದುಕೊಂಡು, ಅವರನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪವಾರ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತರು. ಆದರೆ ಪವಾರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಏನಿದೆ? ಎಂದು ಶ್ರೀವತ್ಸ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀವತ್ಸ್ ಆರೋಪವೇನು?
ಪವಾರ್ ಸುಳೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಲು ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ಕಾರಣ ಭಯ ಅಥವಾ ಹಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ, ಶರದ್ ಪವಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ (ಎನ್ಸಿಪಿ) ಭಾರತ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನು ತೊರೆದು ಎನ್ಡಿಎ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಡಿಲಿಮಿಟೇಶನ್ ಬಿಲ್ ಕುರಿತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಈಗ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ.