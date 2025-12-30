ಕೇವಲ ಮೂರು ಅಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಎರಡು ಮಹಡಿಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಳಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿದ್ದು, ಮೇಲೆ ವಾಸದ ಮನೆಯಿರುವ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಉನ್ನಾವೋ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇರುವುದರಲ್ಲೇ ಸುಖ ಕಾಣುವಂತಹ ಜನರು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಅಂತಿರಾ? ಅನೇಕರು 30*40 ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದವರೇ ಜಾಗ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಮನೆ ಸಣ್ಣದಾಯ್ತು ಎಂದು ಗೋಳಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಬರೀ ಮೂರು ಅಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಹಡಿಯ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಮನೆಯ ವೀಡಿಯೋ ಫೋಟೋಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೂರು ಅಡಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮನೆ ಎಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಎಐ ವೀಡಿಯೋ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವೈರಲ್ ಆದ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಈ ಮನೆಯೂ ಎರಡು ಅಂತಸ್ಥಿನ ಮನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮನೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ 5 ಶಟರ್‌ಗಳಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗ ಶಾಪ್‌ಗಾಗಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಜಾಗ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೆ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಗೆ ನೆಲದಿಂದ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಾಗಿಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋಟೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಜನ ಹಲವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಉನ್ನಾವೋ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕತ್ರಾದಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, @renuy305 ಎಂಬುವವರು ಈ ಮನೆಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಅಡಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನೆ ಈಗ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮನೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 3 ಅಡಿ ಅಗಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಮನೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಐದು ಅಂಗಡಿಗಳಿರುವ ಕತ್ರಾದ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಬಳಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದನ್ನು ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಲವಾದ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕನಸಿನ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Related Articles

Related image1
ಬೆಂಗಳೂರು ಮನೆ ಧ್ವಂಸ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರಳ ಬಳಿಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ಯಾತೆ
Related image2
ಕೋಗಿಲು ಕ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರ ಪೈಕಿ 20 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಿನವರು: ಜಮೀರ್‌ ಅಹ್ಮದ್‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆ ದಿನ ತಾಳಿ ಮರೆತಂತೆ ಸಿಂದೂರವನ್ನೇ ಮರೆತೋದ ಕುಟುಂಬ: ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿಸಿದ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್‌

ಆದರೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಸಖತ್ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಡಿಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಳಗೆ ಪಾನ್ ಅಂಗಡಿ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೀಡಿಯವನ್ನು ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್‌ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕನ ಬಿಗ್ ಆಫರ್: ತನ್ನ ವೀರ್ಯ ಬಳಸಿ ತಾಯಿಯಾಗಲು ಬಯಸುವರಿಗೆ IVF ವೆಚ್ಚ, ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು

View post on Instagram