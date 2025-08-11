ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಬಾವಿಯ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಬಾವಿಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದು, ದೂರದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ಜನರು ಈ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬರುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಕೇರಳದ ಮಲ್ಲಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಡಿನ್ಹಿ ಹೀಗೆ ಗ್ರಾಮದ ತುಂಬಾ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಊರು ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಅವಳಿ ಪುರಾಣ ಪುರುಷರಾದ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯರು ಜನಿಸಿದರೆಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇರುವ ಎಣ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ 6ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ವಿರಳಾತೀ ವಿರಳ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇನು ಆ ಸ್ಥಳದ ಮಹಿಮೆಯೂ ಆ ಊರಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯೂ ವಾತಾವರಣವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇರುವ ಬಾವಿಯೊಂದಿದೆ.
ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಾವಿ:
ಹೌದು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗಿದು ಅಚ್ಚರಿ ಅನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಊರಿನ ಜನ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಬಲವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ ಆ ಊರಿನ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳನೇ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಬಾವಿ ಇರುವುದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಮಂಡ್ರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡಿಗುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಬಾವಿಯೊಂದು ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಾವಿ ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಾವಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಕವಲುಪಿಲ್ಲಲ ಬಾವಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಾವಿ ಎಂದರ್ಥ. ಯಾರು ಈ ಬಾವಿಯ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿನವರಲ್ಲಿದೆ.
120 ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಊರಲ್ಲಿ:
ಅದೇ ರೀತಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಊರಿನ ಜನರೂ ಕೂಡ ಈ ಬಾವಿಯ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಸೊಸೆಯಂದಿರಿಗಾಗಿ ಈ ನೀರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಬೇಕಾದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಈ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಈ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬ್ಲಾಗರ್, ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅರುಣ್ ಎಂಬುವವರು ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ದೊಡ್ಡಿಗುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 120 ಜನ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಜನ. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಈ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು.
ಮಕ್ಕಳಾಗದ ಅನೇಕರಿಗೂ ಈ ನೀರು ಕುಡಿದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆಯಂತೆ, ವೈದ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನಂತರವೂ ಈ ಬಾವಿಯ ನೀರು ಕುಡಿ ನಂತರ ಕೆಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಈ ಊರಿನ ಸ್ಥಳೀಯರೊಬ್ಬರು. ಕೆಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಾವಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ದೂರದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜನ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಬಾವಿಯ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮದಂತಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ 5 ರಿಂದ 10 ಲೀಟರ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳಾಗದವರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ಬಾವಿ:
ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದವರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ನೀರನ್ನು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಪುತ್ರಿಗೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಗುವಾಯ್ತು ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಬಾವಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸಂತಾನಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇಗುಲವೂ ಇದೆ. ವೀಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಸ್ಮಯವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಅಣಕವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.