ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು 'ಬಾಂಗ್ಲಾ-ವಿರೋಧಿ ಜಮೀನ್ದಾರರು' ಎಂದು ಕರೆದು ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ. ಜನರ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಸಿಯುವ ಇವರಿಂದ ಬಂಗಾಳವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿ ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟಿಎಂಸಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಲು ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಮನವಿ
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ (ಬಿಜೆಪಿ) ವಿರುದ್ಧ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು 'ಬಾಂಗ್ಲಾ-ವಿರೋಧಿ ಜಮೀನ್ದಾರರು' ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ಅವರು, ಇವರು 'ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ರ್ಯಾಲಿಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ ನೀಡುವಂತೆ ಬೀರ್ಭೂಮ್, ಪೂರ್ವ ಬರ್ಧಮಾನ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಬರ್ಧಮಾನ್, ಮತ್ತು ಬಂಕುರಾದ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ. ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ. ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವರೇ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ಬೀರ್ಭೂಮ್, ಪೂರ್ವ ಬರ್ಧಮಾನ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಬರ್ಧಮಾನ್ ಮತ್ತು ಬಂಕುರಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಋಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ 'ಮಾ-ಮಾಟಿ-ಮಾನುಷ್' ಸರ್ಕಾರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಗಾಳವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಶಪಥ
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಜನರನ್ನು 'ವಿಭಜಿಸಿ ಅವಮಾನಿಸಲು' ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಚು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾತು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ, ಈ ನಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಾನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೋರಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳಂಕ ತರಲು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳದ ಜನರನ್ನು ಶೋಷಿಸಿ ಅವಮಾನಿಸಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಾಗ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡುವ 'ಬಾಂಗ್ಲಾ-ವಿರೋಧಿ ಜಮೀನ್ದಾರರ' ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂಥ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದ ಜನರು ಒಂದೇ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಕರೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿಎಂಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಕರೆ
'ಸೂರಿಯಿಂದ ಉಜ್ಜಲ್ ಚಟರ್ಜಿ, ಬೋಲ್ಪುರದಿಂದ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಸಿನ್ಹಾ, ರಾಂಪುರಹತ್ನಿಂದ ಆಶಿಶ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಲಾಬ್ಪುರದಿಂದ ಅಭಿಜಿತ್ ಸಿನ್ಹಾ (ರಾಣಾ), ಆಸ್ಗ್ರಾಮ್ನಿಂದ ಶ್ಯಾಮಪ್ರಸನ್ನ ಲೋಹರ್, ಗಲ್ಸಿಯಿಂದ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಝಿ, ದುರ್ಗಾಪುರ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪ್ರದೀಪ್ ಮಜುಂದಾರ್, ದುರ್ಗಾಪುರ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಕವಿ ದತ್ತಾ, ಅಸನ್ಸೋಲ್ ಉತ್ತರದಿಂದ ಮೊಲೊಯ್ ಘಾಟಕ್, ಜಮುರಿಯಾದಿಂದ ಹರೇರಾಮ್ ಸಿಂಗ್, ಪಾಂಡಬೇಶ್ವರದಿಂದ ನರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಬಂಕುರಾದಿಂದ ಅನೂಪ್ ಮೊಂಡಲ್ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ 'ಮಾ-ಮಾಟಿ-ಮಾನುಷ್' ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡಿ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚುನಾವಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಚಿತ್ರಣ
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ಮತ್ತು 29 ರಂದು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮೇ 4 ರಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ. ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. (ಎಎನ್ಐ)(ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫೀಡ್ನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)