ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಟಿಎಂಸಿ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸುಕಾಂತ ಮಜುಂದಾರ್ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಲು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದು, 'ನಾವು ರಾಮನ ಭಕ್ತರು, ರಾವಣರಾಗುವುದು ಬೇಡ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
TMC ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಕಡೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋ ವರದಿಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸುಕಾಂತ ಮಜುಂದಾರ್ ಮಂಗಳವಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ) ಎಂದಿಗೂ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ರಾವಣ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ರಾವಣನೇ. ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಶ್ರೀರಾಮನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು' ಅಂತ ಅವರು ಖಡಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಬಿಜೆಪಿ, ಬಿಜೆಪಿಯಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಬಾರದು. ಜನರು ಟಿಎಂಸಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವರ ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ (ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು) ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಪೊಲೀಸರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ರಾವಣ ಯಾವತ್ತೂ ರಾವಣನೇ. ನಾವು ರಾಮನ ಭಕ್ತರು, ನಾವು ರಾವಣರಾಗೋದು ಬೇಡ' ಅಂತ ಮಜುಂದಾರ್ ವರದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚುನಾವಣೆ ನಂತರದ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ವರದಿಗಳು
ಅಸನ್ಸೋಲ್ನ ಗೋಧೂಲಿ ಮತ್ತು ಹೌರಾದ ಡುಮುರ್ಜಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಟಿಎಂಸಿ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ 'ಅಪರಿಚಿತ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು' ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಅಸನ್ಸೋಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಯ ಪೀಠೋಪಕರಣ, ಧ್ವಜಗಳು, ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಿ, ಭಾರಿ ಹಾನಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ದಿನ ಕೂಚ್ ಬೆಹಾರ್ನಲ್ಲೂ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ದಿನ್ಹಾಟಾ ಟೌನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಟಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಶು ಧರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಹೊರಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಧರ್, ಧೈರ್ಯದಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾವು ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು. ನಾವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೂ ನಾನು ಒಳಗೆ ಹೋದೆ. ಇದೇ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಚರ್ಚೆ
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಜುಂದಾರ್, ಮೇ 9 ರಂದು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರವೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದೂ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, 9ನೇ ತಾರೀಕಿನ (ಮೇ 9) ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಿದೆ. ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಸೂಚನೆ ಬರಲಿ. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಷದ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರವೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೆಸರನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2026ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದ ನಂತರ ಈ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಈ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶವು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಭರ್ಜರಿ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. (ANI)
