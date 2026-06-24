ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶೇಷಾಚಲಂ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲದ ಅಪರೂಪದ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ. 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಸದಾಶಿವ ದೇವರಾಯನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಸೇರಿದ ಈ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಶಾಸನಗಳು, ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಭೂದಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ತಿರುಪತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶೇಷಾಚಲಂ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶಾಸನಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ (ASI) ತಜ್ಞರ ತಂಡವು ನಡೆಸಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಹಸ್ಯಗಳು ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಸದಾಶಿವಕೋಣದಲ್ಲಿ 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಮೂರು ಅಪರೂಪದ ಶಾಸನಗಳು
ನಾಗಾರ್ಜುನಸಾಗರ್ ಶ್ರೀಶೈಲಂ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು (NSTR) ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಲ್ಲಮಲ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ತಂಡವು, ಈ ಬಾರಿ ಶೇಷಾಚಲಂ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿನ ದಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಇದುವರೆಗೆ ಅನ್ವೇಷಿಸದ ಸದಾಶಿವಕೋನ ಎಂಬ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದಾಗ 16 ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮೂರು ಅಪರೂಪದ ಶಾಸನಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಶಾಸನಗಳು ವಿಜಯನಗರ (ಕರ್ನಾಟಕ) ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ಸದಾಶಿವ ದೇವರಾಯನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತ್ರಿಭಾಷಾ ಶಾಸನಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ
ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ಆ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷೆಗಳಾದ ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬಹುಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಸತ್ಯ:
ಈ ಶಾಸನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸದಾಶಿವ ದೇವರಾಯನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೆರ್ಪೇಡು ಮಂಡಲದ ಗುಡಿಮಲ್ಲಂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಶುರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೂದಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಸಲು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ವಿವರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾಗಿದೆ.
ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು
ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ಆ ಯುಗದ ಸಮಗ್ರ ಆಡಳಿತದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ: ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಜರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಭೂದಾನ ಪದ್ಧತಿ: ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭೂದಾನಗಳು ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ಇದು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ: 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಜನರ ಜೀವನಮಟ್ಟ, ಕಂದಾಯ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವು ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಗಳಾಗಿವೆ.
ASI ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯು (ASI) ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಇತಿಹಾಸದ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಬೃಹತ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಲ್ಲಮಲ ಮತ್ತು ಲಂಕಮಲ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಸಿರುವ ತಂಡ, ಈಗ ಶೇಷಾಚಲಂ ಅರಣ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ನಲ್ಲಮಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮೊದಲ ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಾಲಯವಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಜಯನಗರದ ಮಹಾನ್ ದೊರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಮತ್ತು ಮರಾಠಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ರಾಜ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರುಷರು ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿವೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಶೇಷಾಚಲಂ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವಿಜಯನಗರದ ಕಾಲದ ಅವಶೇಷಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ಪಲ್ಲವರು ಮತ್ತು ಕಾಕತೀಯ ರಾಜರ ಕಾಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾರುವ ಹಲವಾರು ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳನ್ನು ಸಹ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ASI ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳ ಗಣಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದಾಶಿವ ಕೋನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಪುರಾವೆಗಳು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಗತ್ತಿನೆದುರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ. ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ.