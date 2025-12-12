ಮಲಯಾಳಂ ನಟಿಯ ಅಪಹರಣ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಎರ್ನಾಕುಲಂ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆರು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಪಲ್ಸರ್ ಸುನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೊಚ್ಚಿ (ಡಿ.12): ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುಭಾಷಾ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಮಲಯಾಳಂ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಹಾಗೂ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಕೋರ್ಟ್ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಎಲ್ಲ 6 ಮಂದಿಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಟ ದಿಲೀಪ್ರನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಖುಲಾಸೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಹನಿ ಎಂ ವರ್ಗೀಸ್ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆರೋಪಿ ಎನ್.ಎಸ್. ಸುನಿಲ್ (ಪಲ್ಸರ್ ಸುನಿ). ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಆಂಟೋನಿ, ಮೂರನೇ ಆರೋಪಿ ಬಿ. ಮಣಿಕಂದನ್, ನಾಲ್ಕನೇ ಆರೋಪಿ ವಿ.ಪಿ. ವಿಜೀಶ್, ಐದನೇ ಆರೋಪಿ ಎಚ್. ಸಲೀಂ, ಮತ್ತು ಆರನೇ ಆರೋಪಿ ಪ್ರದೀಪ್. 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ದಂಡದ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ಥೆಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಆರೋಪಿ ಸುನಿಲ್ಗೆ ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 5 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಿಯ್ಯೂರು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಜೈಲು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆರೋಪಿಗಳ ರಿಮಾಂಡ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಿ, ಆಕೆಯ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಉಂಗುರ ವಾಪಾಸ್ ನೀಡಿ
ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಹೊಂದಿರುವ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ನ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಬೈಜು ಪೌಲೋಸ್ ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕೆಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ಥ ನಟಿಯ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಆಕೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ಸಾಮೂಹಿಕ ಅ*ತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದ ದಿನದಂದು ಆರೋಪಿಯು ಮದುವೆಯ ಉಂಗುರವು ಗೋಚರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಜೀವಾವಧಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ವಕೀಲರು
ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೋರಿತ್ತು, ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ದಿನವಿಡೀ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಾಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾದಗಳ ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆರೋಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 ಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರೂ, ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ಸಂಜೆ 4.45 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ಆರೋಪಿಗಳ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಗಳು 40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತನ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ಥ ಮಹಿಳೆ ತೀವ್ರ ಆಘಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಮೊದಲ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಪ್ರಕರಣದ ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಪಿ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್ (ದಿಲೀಪ್), ಚಾರ್ಲಿ ಥಾಮಸ್, ಸನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜಿ. ಶರತ್ ಅವರನ್ನು ಬೇರೆ ಕೇಸ್ಗಳಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಟ ದಿಲೀಪ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಿತೂರಿ ಆರೋಪವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಪಲ್ಸರ್ ಸುನಿಗೆ ಇನ್ನು 12.5 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ
ಮೊದಲ ಆರೋಪಿ ಪಲ್ಸರ್ ಸುನಿ ಈಗಾಗಲೇ 7.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಚಾರಣೆ ಪೂರ್ವ ಕೈದಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಉಳಿದ 12.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಇನ್ನೂ 13.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಇನ್ನೂ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ 6 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ವಿಯ್ಯೂರು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ತೀರ್ಪು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಹಾಗೂ ಆರನೇ ಆರೋಪಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು.