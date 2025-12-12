Union Cabinet Press Briefing Live: ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ಇಂದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನಗಣತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಡಿ.12): ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಸಿದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನಗಣತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಜನಗಣತಿಯ ಉಲ್ಲೇಖ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 2027 ಮಾರ್ಚ್ 1ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತವು ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಹಂತವು ಫೆಬ್ರವರಿ 2027 ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಕೋಲ್ ಬ್ರಿಜ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶದ ಮೊದಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜನಗಣತಿ
2027 ರ ಜನಗಣತಿಯು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜನಗಣತಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ₹11,718 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಈ ಮುಂಬರುವ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ ಅದು ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಪುಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಕುರಿತು, ಸಚಿವ ವೈಷ್ಣವ್ ದೇಶದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹60,000 ಕೋಟಿ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಗಣತಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ?
ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದ ನೀತಿಗಳು, ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ವಯಸ್ಸು, ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಿತಿ, ವಸತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಮನೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದತ್ತಾಂಶವು ಸಂಸತ್ತು, ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಗಡಿಗಳು (ಸೀಮಿತೀಕರಣಗಳು) ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಕಾನೂನು ಆಧಾರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಜನಗಣತಿ 2027 ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಸರ್ಕಾರವು 2027 ರ ಜನಗಣತಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 1, 2027 ರಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ, ಈ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2026 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು: ಮೊದಲ ಹಂತವು ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ, ಎರಡನೇ ಹಂತವು ಫೆಬ್ರವರಿ 2027 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ಹಂತವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.
2027 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಎರಡು ಹಂತಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಹಂತ 1: ಮನೆ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಗಣತಿ (HLO)
ಈ ಹಂತವು ಮನೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಸತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರವಾದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಅವಧಿ: ಏಪ್ರಿಲ್–ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026
ರಾಜ್ಯಗಳು/ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು 30 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹಂತ 2: ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಗಣತಿ (PE)
ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಇವು ಸೇರಿವೆ:
ವಯಸ್ಸು, ಲಿಂಗ, ಶಿಕ್ಷಣ
ಧರ್ಮ, ಮಾತೃಭಾಷೆ, ಭಾಷೆಗಳು
ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಜಾತಿ
ಉದ್ಯೋಗ, ವಲಸೆ, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ವಿವರಗಳು
ಪ್ರಮುಖ ಅವಧಿ: ಫೆಬ್ರವರಿ 2027
ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಸುತ್ತು: 1–5 ಮಾರ್ಚ್ 2027
ಹಿಮಪಾತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026
ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಸುತ್ತು: 1–5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026
ಕೋಲ್ ಬ್ರಿಜ್ ಯೋಜನೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಭಾಗಿ
ಕೋಲ್ ಬ್ರಿಜ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಲಿಂಕ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 50% ವರೆಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೋಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ರಫ್ತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ವಲಯಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ
ಭಾರತವು 2020 ರಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದು ದೇಶೀಯ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. 2024–25 ರಲ್ಲಿ, ದೇಶವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿದೆ - ಒಟ್ಟು 1.048 ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳು. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಆಮದಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ, 2024–25 ರಲ್ಲಿ 7.9% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹60,700 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ವಲಯದ ನಡುವಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯೂ ಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, 823 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ರೈಲು ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದೇಶದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ದಾಸ್ತಾನು ಈಗ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.