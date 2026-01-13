ಅತಿವೇಗದ ಚಾಲನೆಗೆ ಚಲನ್ ವಿಧಿಸಿ, ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದರಿಂದ, ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ಜ.13): ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಕುಡಿದು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಚಲನ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಮತ್ತು ಚಲನ್ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡದಂತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.
ವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಮಾಲೀಕರ ಅಕೌಂಟ್ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಟೋ-ಡೆಬಿಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು, ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರ ಖಾತೆಯಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಕುಡಿದು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವ ಜನರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲಿದೆ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅತಿವೇಗದ ಚಾಲನೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ, ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇದರಿಂದ, ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜನರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾಲೀಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಟೋ ಡೆಬಿಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸಂಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರ ಖಾತೆಯಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತರಬೇಕು" ಎಂದು ಸಿಎಂ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬೂಟಾಟಿಕೆ ಬಯಲು, ಬಿಜೆಪಿ ಟೀಕೆ
ಇದರ ಬಗ್ಗೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದು "ಗೌಪ್ಯತೆ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬೂಟಾಟಿಕೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ (ಬಿಆರ್ಎಸ್) ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಟಿ.ರಾಮರಾವ್ (ಕೆಟಿಆರ್) ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಪತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಹೈಡ್ರಾ) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಬಡವರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ಕೆಡವುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಕ್ರಮ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆಟಿಆರ್, ತೆಲಂಗಾಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ಪಟ್ನಂ ಮಹೇಂದರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಕೆವಿಪಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್, ವಿವೇಕ್ ವೆಂಕಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಪೊಂಗುಲೇಟಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ಒಡೆತನದ ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.
ಬಿಆರ್ಎಸ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕೆಟಿಆರ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ವ್ಯಂಗ್ಯಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಅವರು, ಪಕ್ಷ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.