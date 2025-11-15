ತೆಲಂಗಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಗಳ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯ ಕುರಿತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ.

ತೆಲಂಗಾಣ (ನ.15): ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ತೆಲಂಗಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದು, ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅನಿಯಮಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ (ಐಟಿ) ಟಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆ ಬದಲಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್

ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಹ್ಯಾಕರ್‌ಗಳ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಗಳ PDF ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು 'BDG SLOT' ಎಂಬ ಅಕ್ರಮ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ರಿಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ದತ್ತಾಂಶದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

Related Articles

Related image1
India Vs Pakistan: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಕದನ ವಿರಾಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ; ಪಾಕ್‌ನಿಂದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಹ್ಯಾಕ್
Related image2
ಜೈಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಎಂದು ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಗೇಟ್‌ಪಾಸ್, ABES ಕಾಲೇಜು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಹ್ಯಾಕ್!

ಡೇಟಾ ಲೀಕ್ ಕಳವಳ

ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಳ ಹೈಪರ್‌ಲಿಂಕ್‌ಗಳು ಈಗ ಅಕ್ರಮ ಜೂಜಿನ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಕಾನೂನು ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಗುರುತಿಸಿ, ಡೇಟಾ ಲೀಕ್ ಅಥವಾ ಮಾಲ್‌ವೇರ್ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಆರಂಭ:

ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ತಂಡ ಹ್ಯಾಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.