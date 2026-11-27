ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಾದ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರನ್ನು ಮರುನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಇಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಮುಂಬೈ: ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರನ್ನು 3ನೇ ಬಾರಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮರುನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅದರ 6 ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ ದೊರಾಬ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆರ್.ಡಿ.ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗುರುವಾರ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ‘ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮರುನೇಮಕಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ, ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ವಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮತಗಳು ಲಭಿಸಿರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ದಾವೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜತೆಗೆ, ದೊರಾಬ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ 50 ಕೋಟಿ ರು. ಹಾಗೂ ಆರ್.ಡಿ. ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ 15 ಕೋಟಿ ರು.ಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕೋರಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.18ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವಂತೆಯೂ ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ. ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್, ಟಾಟಾ ಸಮೂಹದ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ದೊರಾಬ್ಜಿ ಟಾಟಾ, ಆರ್.ಡಿ. ಟಾಟಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನ ಸುಮಾರು ಶೇ.66ರಷ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಂತರಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ ದೊರಾಬ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ರತನ್ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಈ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 2027ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರ ಮರುನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ರಂದು ನಡೆದ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನ ಸಂಘದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ (ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್) ಪ್ರಕಾರ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮತಗಳನ್ನು ಈ ನಿರ್ಣಯ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅಮಾನ್ಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ವಾದವಾಗಿದೆ.
ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?
ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರ ಮರುನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೊರೆತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಸುತ್ತ ಈ ವಿವಾದ ಸುತ್ತುತ್ತಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಥವಾ ಮರುನೇಮಕಾತಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಣಯಗಳಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವ ಟ್ರಸ್ಟ್-ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬಹುಪಾಲು ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಷರತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವು ಹೇಳಿವೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಮಾನ್ಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಯು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೋರಲು ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮತದಾನದ ವಿವರ
ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನ ಮತಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು. ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಮರುನೇಮಕಾತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರು. ವೇಣು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಮರುನೇಮಕಾತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದರು.
ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರ ನಡುವೆ ಸಮಬಲ ಅಥವಾ ವಿಭಜನೆ ಉಂಟಾದಾಗ, ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಹರೀಶ್ ಮನ್ವಾನಿ ಅವರು ಚಲಾಯಿಸಿದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತದ (ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ವೋಟ್) ಮೂಲಕ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆಯಿತು. ಆದರೆ, ಕಂಪನಿಯ ಸಂಘದ ವಿಧಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದೃಢೀಕರಣ ಮತಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತದಿಂದ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಈಗ ವಾದಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಟಾಟಾ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ಮಹತ್ವ
ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಾಲು ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಾಯಕತ್ವದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ.
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಡಳಿತ ತಜ್ಞ ಕೃಷ್ಣ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರ ಅವಧಿಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಷಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೀರಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ; ಪ್ರಮುಖ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಣಯಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್-ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮೀರಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗುವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಆಂತರಿಕ ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದು, ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ, ನೆವಿಲ್ಲೆ ಟಾಟಾ ಮತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ್ ಭಟ್ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ, ವೇಣು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್ 30ರ ಸಭೆಗೆ ಮುನ್ನ ತುರ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆ, ₹65 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕೋರಿಕೆ
ನವೆಂಬರ್ 30ರಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಮಹತ್ವ ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಣಯಗಳ ವೇಳೆಯೂ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ತಲೆದೋರಿದರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕದಿಂದ, ಆ ಸಭೆಯ ಮುನ್ನವೇ ತುರ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಬಯಸಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಒಟ್ಟು ₹65 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ ದೊರಾಬ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ₹50 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಡಿ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ₹15 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿವೆ.