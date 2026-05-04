ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' ಪಕ್ಷ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ 108 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ, ವಿಜಯ್ ಅವರ 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಕಾರು ಚಾಲಕನ ಮಗ ಶಬರಿನಾಥನ್ ಅವರು ವಿರುಗಂಬಾಕ್ಕಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಗೆಲುವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ನಡುವೆ ಹಂಚಿಹೋಗಿದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅಧಿಕಾರ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' (TVK) ಪಕ್ಷವು ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬರೋಬ್ಬರಿ 108 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವುದು ಚೆನ್ನೈನ ವಿರುಗಂಬಾಕ್ಕಂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಫಲಿತಾಂಶ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ತಮ್ಮ ಕಾರು ಚಾಲಕನ ಮಗ ಶಬರಿನಾಥನ್ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಗೆಲುವಿನ ಮಾಲೆ:
ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ 'ನಾಳೆಯ ತೀರ್ಪು' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಮಯದಿಂದಲೂ ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ಅವರು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಆರ್. ಶಬರಿನಾಥನ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದಾಗ ಅನೇಕರು ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಸ್ಥಾನವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದು ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಶಬರಿನಾಥನ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಬಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರಭಾಕರ ರಾಜಾ ಅವರನ್ನು ಭಾರಿ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಲ್ ಆಯಿತು ಆ ಎಮೋಷನಲ್ ವಿಡಿಯೋ:
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ವಿಜಯ್ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದಾಗ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಶಬರಿನಾಥನ್ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆಗ ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಶಬರಿನಾಥನ್ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದ್ದರು. 'ನನ್ನ ತಂದೆ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಅವರ ಕಾರು ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಇಂದು ಅವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಶಬರಿನಾಥನ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಂದು ಅವರು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ವಿಜಯ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಟಿವಿಕೆ ಅಬ್ಬರ:
ಕೇವಲ ವಿರುಗಂಬಾಕ್ಕಂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಸದ್ಯದ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯದ 108 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಗಳ ಮತಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಸಮೂಹ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರುವುದು ಈ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಬದಲಾಗಲಿದೆಯೇ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯ ಭೂಪಟ?
ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪಕ್ಷವು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಶಬರಿನಾಥನ್ ಅವರಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಯುವಕರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶದ ನಂತರ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷವು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಆಗಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಚಾಲಕನ ಮಗನನ್ನು ಶಾಸಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ 'ದಳಪತಿ'ಯ ಈ ನಡೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಘಟನೆಯಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
