ದೇಶದಲ್ಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಗಂಟೆಗೆ 280 ಕಿಮೀ ವೇಗದ ಗಟ್ಟಿತನದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಈ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ನ ಖದರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತದ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಆನೆಬಲ ನೀಡುವಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಇಎಂಎಲ್ (BEML) ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತ, ಈಗ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮೊದಲ ಸ್ವದೇಶಿ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇಶೀಯವಾಗಿಯೇ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಮುಂಬೈ-ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಧಾವಿಸಲಿರುವ ಈ ರೈಲು, ಭಾರತೀಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಗಟ್ಟಿತನದ 'ಸ್ಕ್ವೀಜ್ ಟೆಸ್ಟ್' ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸಕ್ಸಸ್!
ಗಂಟೆಗೆ 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಈ ಉಕ್ಕಿನ ಬೋಗಿಯ 'ಕಾರ್ ಬಾಡಿ' ಅದೆಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು 'ಸ್ಕ್ವೀಜ್ ಟೆಸ್ಟ್' (Squeeze Test) ಎನ್ನುವ ಬೃಹತ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲೂ ರೈಲಿನ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕವಚಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಬೃಹತ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸವಾಲಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಬಿ28 ನಿರ್ಮಾಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್!
ದೇಶದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಇಎಂಎಲ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಬಿ28 ಬುಲೆಟ್ ರೈಲಿನ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಸ್ಕ್ವೀಜ್ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಅಂತಿಮ ಜೋಡಣೆ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
280 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗ, 557 ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ!
ಈ ಸ್ವದೇಶಿ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲಿನ ಖದರ್ ಸಾಮಾನ್ಯದ್ದಲ್ಲ. ಸರಿಸುಮಾರು 202 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿರುವ ಈ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ 4 ಮೋಟಾರ್ ಕೋಚ್ ಹಾಗೂ 4 ಟ್ರೇಲರ್ ಕೋಚ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 8 ಕೋಚ್ಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಒಟ್ಟು 557 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ೭ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಬೋಗಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ 1 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೋಗಿ ಇರಲಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ರೈಲಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 280 ಕಿ.ಮೀ. ಆಗಿದ್ದರೆ, ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ಗಂಟೆಗೆ ೨೪೯ ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲಿದೆ.
ವಿಮಾನಕ್ಕೂ ಸವಾಲೆಸೆಯುವ ಹೈಟೆಕ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು!
ರೈಲಿನ ಒಳಗಿನ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ವಿಮಾನದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಸವಾಲೆಸೆಯುವಂತಿವೆ. ಮೆತ್ತನೆಯ ಆಸನಗಳು, ಪ್ರತಿ ಸೀಟಿನಲ್ಲೂ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು, ಬೃಹತ್ ಲಗೇಜ್ ರ್ಯಾಕ್ಗಳು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಬಯೋ-ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮದೇ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳು, ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವೈ-ಫೈ ಆಧಾರಿತ ಮನರಂಜನೆ, ಎಲ್ಸಿಡಿ ಪರದೆಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೂ ತಡೆಯೊಡ್ಡುವ ಎಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದೆ.
ವಾಯುಬಲವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ & ಶಕ್ತಿ ಮರುಬಳಕೆ!
ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸೀಳಿಕೊಂಡು ಧಾವಿಸಲು ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ವಾಯುಬಲವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವ 'ರೀಜನರೇಟಿವ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್' ನಂತಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಇದರಲ್ಲಿದ್ದು, ಭಾರತ ಇನ್ಮುಂದೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಖರೀದಿಸುವ ದೇಶವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದೆ.