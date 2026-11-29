ದೆಹಲಿ ನಾಯಕರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷದ ಅಸಲಿ ತಾಕತ್ತು ತೋರಿಸಿದ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್. ಅಂದು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಇಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಿಎಂ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇಕೆ? ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕೇವಲ ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಳಿಕ, ದಶಕಗಳ ಕಾಲದ ಡಿಎಂಕೆ ಗೆಳೆತನವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಿಕ್ಕರಿಸಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅಂದು ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಮಸೂದೆ ತಡೆಯಲು ಅದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇರಿ 21 ವಿಪಕ್ಷ ದಿಗ್ಗಜರು ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬಂದು ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರಾಜಕೀಯದ ಅಸಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಪರ್ಯಾಸ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಸಹಾಯಕತೆ!
ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಲು ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು (2/3) ಬಹುಮತ (360 ಮತಗಳು) ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಡಿಎ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟವಾಗಲಿ ಸ್ವಂತ ಬಲದಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 22 ಸಂಸದರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡಿಎಂಕೆ ಹಾಗೂ 8 ಸಂಸದರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎನ್ಸಿಪಿ (ಶರದ್ ಪವಾರ್) 'ಕಿಂಗ್ಮೇಕರ್'ಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ದಿಲ್ಲಿಯ ಗದ್ದುಗೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಈಗ ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೌಣ!
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ-ನಷ್ಟದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದರು. 1971ರ ಜನಗಣತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶೇ. 7.18 ರಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳ ಪಾಲನ್ನು 2051ರವರೆಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು 39ರಿಂದ 59ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕವೇ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಮಸೂದೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದರು. "ನಮಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯೇ ಮುಖ್ಯ" ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದರು.
ಮನೆ ಮುಂದೆ 'Go Back'ಘೋಷಣೆ; ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ!
ನಾಯಕರು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ನಿವಾಸದ ಮುಂದೆ ಡಿಎಂಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು 'Go Back Congress' ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ, "ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮನ್ನು ವೀರ ಕಟ್ಟಬೊಮ್ಮನ್ಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ದ್ರೋಹಿ ಎಟ್ಟಪ್ಪನ್ಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಲ" ಎಂಬ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ಮಾತು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿ ತಾವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀಡಿ!
ದಿಲ್ಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಅನುಕೂಲ ಮುಗಿದಾಗ ಕೈಬಿಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮಣ್ಣು, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯೇ ಉಸಿರು. ನನ್ನ ಜನರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮನ್ನು ವೀರ ಕಟ್ಟಬೊಮ್ಮನ್ಗಳಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ದ್ರೋಹಿ ಎಟ್ಟಪ್ಪನ್ಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಲ" ಎಂಬ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ಮಾತು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಾಯಕನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ.