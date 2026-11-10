ಕೇರಳದ ವಯನಾಡಿನಲ್ಲಿ 85 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೂ ವೃದ್ಧೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಮ್ಮ ಅವರ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರರಾದ ರಜಾಕ್ ಮತ್ತು ಸುಲೈಮಾನ್ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೆರೆಮನೆಯವರಾಗಿದ್ದ ಈ ಕುಟುಂಬ ವೃದ್ಧೆಯನ್ನು ತಾಯಿಯಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಮಾನವೀಯತೆ ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಮಾನವೀಯತೆಯೇ ದೊಡ್ಡದು: ಹಿಂದೂ ವೃದ್ಧೆಯ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರರು!
ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆಗೆ ಧರ್ಮದ ಗಡಿಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಐದು ದಶಕಗಳಿಂದ ನೆರೆಮನೆಯವರಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬವೊಂದು, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ 85 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೂ ವೃದ್ಧೆಯ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ. ಈ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಮ್ಮ
ಕೇರಳದ ವಯನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಪ್ಪೈನಾಡ್ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿತ್ರಗಿರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 85 ವರ್ಷದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಮ್ಮ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ, ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬದವರಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೊರತೆ ಕಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವರ ಮುಸ್ಲಿಂ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಾದ ರಜಾಕ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ. ಸುಮಾರು ಐದು ದಶಕಗಳಿಂದ ಈ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನೆರಳಾಗಿ ನಿಂತಿತ್ತು.
ತಾಯಿಯಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡ ರಜಾಕ್ ಕುಟುಂಬ
ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಮ್ಮನ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಾಗ ರಜಾಕ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಾಗಲೂ ಕುಟುಂಬ ಅವರ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ರಜಾಕ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರುಕಿಯಾ ಕೂಡ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಮ್ಮನನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನ
ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಮ್ಮ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ರಜಾಕ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರ ಸುಲೈಮಾನ್ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಅವರು, ಐವರ್ಮಠದ ಪುರೋಹಿತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.
ಪುರೋಹಿತರು ತಿಳಿಸಿದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹೋದರರು ವಯನಾಡಿನ ಆಂಡೂರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳೂ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
ಸಂಬಂಧಗಳೇ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಎಂಬ ಸಂದೇಶ
ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ರಜಾಕ್ ಕುಟುಂಬದ ನಡೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಮುಟ್ಟಿದೆ. ರಕ್ತಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಮ್ಮನನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ತಾಯಿಯಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಕೊನೆಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವವೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಸಾರುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳು ರಕ್ತದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯಿಂದಲೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.