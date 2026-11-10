ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತಮಗಿದ್ದ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನೋವು, ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ಸಾವು ಮತ್ತು ಡಾ. ಎ.ಪಿ.ಜೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಕಾಲದ ರಾಜಕೀಯ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರಿಷ್ಠೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ "ಬಿಲೋಂಗಿಂಗ್: ಎ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಲವ್" ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹಲವು ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಗೆ ಹೋರಾಡಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2004 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲು ಕೆಲವೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರುವಾಗ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸಹ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಆಗಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಅವರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅನೇಕ ಅನುಭವದ ಮಾತು!
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಡದ ಅನೇಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟ, ಅಕಾಲಿಕ ಜನನದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವು, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಎದುರಿಸಿದ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಗಳು ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸುತ್ತ ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಚಾರ ಬೇಡ ಎಂದು ಸೋನಿಯಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಾಂ ಜತೆಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ!
ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಹಲವಾರು ಜನರು ತಮಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಸೋನಿಯಾ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾದಾಗ, ಅದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ, ಅವರು ಡಾ. ವೆರೋನೆಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಸ್ವಾಗತವು ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಮಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾವಿಸಿದರು.
ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಕುರಿತು ಉಲ್ಲೇಖ!
ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಸೋನಿಯಾ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಂಜಯ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಪಾಯ ಎದುರಿಸುವವನಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವನು ಹೇಡಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಸುಮಾರು 30 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ . ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಷ್ಟದ ಕ್ಷಣ ಅದು ಎಂದು ಸೋನಿಯಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಉಲ್ಲೇಖ!
2004ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ದಾಗ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಭಾರಿ ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಅವರ ವಿದೇಶಿ ಮೂಲವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಡದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಕಲಾಂ ಅವರೇ ಸೋನಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಯು ಅಂದಿನ ದೇಶದ ತೀವ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡ, ವಿರೋಧದ ಅಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಡಾ. ಮನ್ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಸಹ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.