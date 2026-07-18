ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೈದ್ಯರು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದೇನು? ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರ ಮೆಡಿಕಲ್ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ನಿತಿನ್ ದಿಘೆ ಶನಿವಾರ ತೀವ್ರ ಸಂದೇಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಫ್ದರ್ಜಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ತಾವು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವೇ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮಟ್ಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಡಾ. ದಿಘೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವರದಿಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈದ್ಯರು ಪತ್ನಿಗೆ ವರದಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಾ. ದಿಘೆ ಎಎನ್ಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ವರದಿ ಮಾಡಿ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನನ್ನ ತಂಡ ಮತ್ತು ನಾನು ಕಳೆದ 20 ದಿನಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದಿಘೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ, ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮಟ್ಟವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದು 4.8 ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೌಲ್ಯವು 3.5 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈಗ, ಮೌಲ್ಯವು ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ವರದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವರ ರಕ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವರದಿಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ವರದಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡೂ ವರದಿಗಳು ಏಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ?
ಸಫ್ದರ್ಜಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಈ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಜೆ ಆಂಗ್ಮೋ ಅವರನ್ನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಾ. ದಿಘೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಲಿಖಿತ ವಿನಂತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಾ. ದಿಘೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 20 ರಂದು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ (ವಾಂಗ್ಚುಕ್) ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಬರದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸಫ್ದರ್ಜಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಬುಲೆಟಿನ್!
ಸಫ್ದರ್ಜಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಬುಲೆಟಿನ್ ಪ್ರಕಾರ, ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು 59 ವರ್ಷದ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರನ್ನು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:40 ಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. 20 ದಿನಗಳಿಂದ ಘನ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸದ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ.
ವೈದ್ಯರ ನಿಗಾ!
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವಾಗ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕ ಮಟ್ಟ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತೀವ್ರ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಮಟ್ಟ 1+ ನಿಂದ ಅಪಾಯಕಾರಿ 3+ ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರು ತಕ್ಷಣವೇ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಡ್ರಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಿರತ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ?
ನೀಟ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿವಾದ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ 20 ದಿನಗಳಿಂದ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ, ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರನ್ನು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸಫ್ದರ್ಜಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.