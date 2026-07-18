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- Sonam Wangchuk: ಲಡಾಖ್ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಆಸ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಗಾಲಾಗ್ತೀರಾ! ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಪಾದನೆ ಹೇಗೆ?
Sonam Wangchuk: ಲಡಾಖ್ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಆಸ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಗಾಲಾಗ್ತೀರಾ! ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಪಾದನೆ ಹೇಗೆ?
ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಆದಾಯದ ಮೂಲ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಿಂದ ಗಳಿಕೆ, ಅಂದಾಜು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರು ಕುತೂಹಲಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೋರಾಟದ ಜತೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಿವರಗಳ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಬಹು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಂಗ್ಚುಕ್!
ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸುಧಾರಕ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟ ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ತನ್ನ ಜೀವನೋಪಾಯ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ!
ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು?
ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಅಥವಾ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹7.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತರ ವರದಿಗಳು ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಡೇಟಾ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ?
ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳಿವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಾನೆಲ್ನಿಂದಲೇ ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 3,00,000 ರಿಂದ 7,00,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು, ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಕ ಭಾಷಣಗಳಿಂದಲೂ ಅವರು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ವಾಂಗ್ಚುಕ್!
ಲಡಾಖ್ ಮೂಲದ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್, ಲಡಾಖ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಲಡಾಖ್ನ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಐಸ್ ಸ್ತೂಪಗಳಂತಹ ಪರಿಸರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇವರಿಗೆ 2018 ರಲ್ಲಿ ರಾಮನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಸೆಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇದ್ದಾರೆ?
ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಅವರ ಚಳುವಳಿ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯಗಳವರೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.
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