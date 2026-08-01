ಬಿಜೆಪಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ, ಶೆಹಜಾದ್ ಪೂನವಾಲಾ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ. 12 ವರ್ಷವಾದರೂ ಮೋದಿ 'ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ'ಯಾಗಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ನಿಜವಾದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರವನ್ನು ನೆಹರೂ-ಇಂದಿರಾ ಅವರಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ ಮೋದಿಯವರ ನಡೆಯನ್ನು ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ದಮನಕಾರಿ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ (ಬಿಜೆಪಿ) ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಮರುದಿನವೇ, ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರ ಶೆಹಜಾದ್ ಪೂನವಾಲಾ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಡೆಗೆ ತೀವ್ರ "ನಿರಾಶೆ" ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯ ವ್ಯಂಗ್ಯದ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿವೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತೀಕ್ಷ್ಣ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಪೂನವಾಲಾ, "ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಮೋದಿ ಅವರು ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಇನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 'ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ'ಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನಡೆ
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಐದನೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಂದೋಲನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ತಾವು "ಕ್ಷಮಿಸಿರುವುದಾಗಿ" ಮೋದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಜುಲೈ 25 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಯುವಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪೂನವಾಲಾ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
'ನಿಜವಾದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ' ನೆಹರೂ-ಇಂದಿರಾ ಅವರಿಂದ ಕಲಿಯಿರಿ!
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರಾಶೆಯಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು 12 ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾಗುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯದಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ತಂದಿದೆ, ಎಂದು ಪೂನವಾಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿರೋಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ, ತಮ್ಮನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದವರನ್ನೇ ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ನಿಜವಾದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕಾದರೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಅಜ್ಜಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಜ್ಜ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಅವರಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಪೂನವಾಲ್ಲಾ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಜಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರೂ ಆಗಿರುವ ಪೂನವಾಲ್ಲಾ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆಹರೂ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಅವರು, 1975 ರಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಹೇರಿದ ಕರಾಳ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದರು.
"ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸದರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ದು ಯಾರು? ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ. ನಿರಪರಾಧಿ ಸಾಧುಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು ಯಾರು? ಅದು ಕೂಡ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ," ಎಂದು ಪೂನವಾಲ್ಲಾ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು. (ಇದು 1966 ರಲ್ಲಿ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಹೊರಗೆ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಪೊಲೀಸ್ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ).
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವಧಿಯ ದಮನಕಾರಿ ನೀತಿಗಳ ಸ್ಮರಣೆ
ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕಿದ್ದವು ಎಂದು ಪೂನವಾಲಾ ಆಪಾದಿಸಿದರು.
2011 ರ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ಆಂದೋಲನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,200 ರಿಂದ 1,300 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ವತಃ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ಅವರನ್ನೇ ಜೈಲಿಗಟ್ಟಲಾಯಿತು. ಆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಚಳವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಬಾಲಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ದೆಹಲಿಯ ರಾಮಲೀಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ದಮನಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು," ಎಂದು ಅಂದಿನ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಎಡ-ಉದಾರವಾದಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ
"ಬನ್ನಿ ಮೋದಿ ಜೀ, 12 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ನೀವು ಇಂದಿಗೂ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ದೇಶದ ಎಡ-ಉದಾರವಾದಿಗಳ (Left-Liberals) ಆಸೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ತಣ್ಣೀರು ಎರಚಿದ್ದೀರಿ," ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪೂನವಾಲಾ ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ 'ಜನರಲ್ ಝಡ್' (Gen Z - ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ) ಸಮುದಾಯವನ್ನು ತಲುಪಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.