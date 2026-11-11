ಕೇವಲ ₹10ಕ್ಕೆ ಟೀ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಶರ್ಮಾ ಕೆಫೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 3 ಸಾವಿರ ಕಪ್ ಟೀ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. 55-56 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಅಂಗಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹7.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹9 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಮಾಲೀಕರು ಯುವಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ ₹10ಕ್ಕೆ ಟೀ ಮಾರಾಟ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹9 ಲಕ್ಷ ವಹಿವಾಟು! 55 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟೀ ಅಂಗಡಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆ
ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಟೀ ಕುಡಿಯಲು ₹10 ಖರ್ಚು ಮಾಡುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಇದೇ ₹10ರ ಟೀ ಮಾರಾಟದಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು 'ಶರ್ಮಾ ಕೆಫೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್' ಮಾಲೀಕರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 55-56 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಟೀ ಅಂಗಡಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಸಾವಿರ ಕಪ್ ಟೀ ಮಾರಾಟ!
ಶರ್ಮಾ ಕೆಫೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಟೀ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ₹10. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 3,000 ಕಪ್ ಟೀ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದಿನಕ್ಕೆ ₹25 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹30 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹7.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹9 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆ.
30ರಿಂದ 35 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿರುವ ಟೀ ಅಂಗಡಿ!
ಈ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30ರಿಂದ 35 ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಕಪ್ ಟೀ ತಯಾರಿಸುವುದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ತಂಡವೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಟೀ ನೀಡುವುದೇ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಈ ಅಂಗಡಿಯ ವಿಶೇಷತೆ.
ಮೋದಿ, ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರೇ ಉದ್ಯಮಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ!
ಈ ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ₹10 ಸಾವಿರ, ₹20 ಸಾವಿರ ಅಥವಾ ₹50 ಸಾವಿರದಂತಹ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಿಂದಲೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಭವ ಪಡೆದು, ಲಾಭ-ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
₹9 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಎಂದರೆ ₹9 ಲಕ್ಷ ಲಾಭವಲ್ಲ!
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹9 ಲಕ್ಷ ಎನ್ನುವುದು ಒಟ್ಟು ವಹಿವಾಟು ಮಾತ್ರ. ಟೀ ಪುಡಿ, ಹಾಲು, ಸಕ್ಕರೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಬಳ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕು. ಉಳಿಯುವ ಹಣವೇ ನಿಜವಾದ ಲಾಭ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಲು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮವಿದ್ದರೆ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಟೀ ಅಂಗಡಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಸಾರುತ್ತದೆ.