ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಅಭಿಯಾನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಜನರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಗರಣದಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದು ಹೇಗೆ, ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ (ECI) ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ, ಮತದಾರರನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ನೀಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಜನರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಜೊತೆ, ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಮೋಸ ಹೋದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
SIR ಎಂದರೇನು?
SIR, ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ (ECI) ನಡೆಸುವ ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಖರವಾದ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಅನರ್ಹ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು.
SIR ಹೆಸರನ್ನು ವಂಚನೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ?
ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು SIR ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ನಕಲಿ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು APK ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾ ಕರೆ ಮಾಡಿ, 'ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು, ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ಆ ಲಿಂಕ್ ಅಥವಾ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ತೆರೆದ ತಕ್ಷಣ, ವಂಚಕರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕದಿಯಲು ಅವರು OTP ಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಣ ಖಾಲಿಯಾದಂತೆ!
ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಲಿಂಕ್ ನಕಲಿಯೇ ಎಂದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು?
ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಲಿಂಕ್ SIR, ಮತದಾರರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಲು ಕೇಳಿದರೆ, ಅದು ವಂಚನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ. ನಕಲಿ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಲು ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅವುಗಳಿಂದರೆ
- ಅಪರಿಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆ/WhatsApp ನಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಲಿಂಕ್
- ಲಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ಕಾಗುಣಿತ ದೋಷ
- ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು
- ನೀವು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು.
ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿ. ಇದು ಮೋಸ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
SIR ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂಚಕರು ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ?
ಸ್ಕ್ಯಾಮರ್ಗಳು ಬಳಕೆದಾರರ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕದಿಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು SIR ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ-
ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ
ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳು
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ OTP
ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ
SIR ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕರೆ ಬರುತ್ತದೆಯೆ?
ಮತದಾರರ ಹೆಸರಿನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಕರೆಗಳು ಅಧಿಕೃತವಲ್ಲ. ಅವು ಮೋಸನೇ. ಏಕೆಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಕರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿ (BLO) ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬರುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
SIR ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು?
SIR, ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿ (BLO) ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, APK ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ OTP ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
- BLO ನಿಮ್ಮ ವಸಾಹತು ಅಥವಾ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಬಂದು ಎಣಿಕೆ ಫಾರ್ಮ್ (EF) ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ಫಾರ್ಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ಸಹಿ ಮಾಡಿ.
- ನೀಡಿರುವ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು 710 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
- ಮೊದಲ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ/ಸಂಗಾತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಆಧಾರ್ ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು 2003 ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎರಡನೇ/ಮೂರನೇ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಖಾಲಿ ಬಿಡಿ.
- ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು BLO ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ. BLO ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ECI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ಫಾರ್ಮ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಮೊದಲ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
- ಹೆಸರು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಸರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ERO) ಅವರನ್ನು (ERO) ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಥವಾ ಸೇರ್ಪಡೆಗಾಗಿ ಮರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಈ ಬಾರಿ, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಿನಂತಿಸಬಹುದು.
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಹೇಗೆ?
ನೀವು ಗಣತಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಷರತ್ತು ಎಂದರೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರಿನ ಕಾಗುಣಿತವು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್ಲೈನ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ, ಅದು ಕರಡು-ಡೇಟಾಬೇಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು EF ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ BLO ಬರದಿದ್ದರೆ, ಮತದಾರರ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ (VHA), 1950 ಸಹಾಯವಾಣಿ ಅಥವಾ voters.eci.gov.in ನಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ. ನೀವು ಸ್ಥಳೀಯ ERO ಅನ್ನು ಸಹ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
ಒಂದು ವೇಳೆ ತಿಳಿಯದೇ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
SIR ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆಗೆ ನೀವು ಬಲಿಯಾದರೆ, ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ತಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಬ್ಯಾಂಕ್/ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ.
- ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡ್, UPI ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.
- ಯಾವುದೇ ಅಪರಿಚಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು (SIR.apk ನಂತಹ) ತಕ್ಷಣ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ
- ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ.
- ಇಮೇಲ್, UPI, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾಯಿಸಿ.
- ತಕ್ಷಣವೇ ಸೈಬರ್-ಕ್ರೈಮ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1930 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.
- cybercrime.gov.in ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿ.
- ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳು, ಕರೆ ದಾಖಲೆಗಳು, ಸಂದೇಶಗಳು, ಲಿಂಕ್ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಸಹ ವರದಿ ಮಾಡಿ.
SIR ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಗರಣಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಇರುವ ಮಾರ್ಗಗಳು ಯಾವುವು?
ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ನೆನಪಿಡಿ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಅಥವಾ BLO ಯಾವುದೇ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಲು, APK ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು, OTP ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಎಂದಿಗೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
BLO ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಉದ್ಯೋಗಿ ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ID ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಎಣಿಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕರೆ, ಸಂದೇಶ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಲಿಂಕ್ನ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀವು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ನಂತರವೇ ನಂಬಿ. ಕೆಳಗಿನ ಗ್ರಾಫಿಕ್ನಿಂದ ಈ ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.