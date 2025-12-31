ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಹೈದರಾಬಾದ್-ವಿಜಯವಾಡ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರವು ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಜನವರಿ 9 ರಿಂದ 18 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ಡಿ.31): ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮವಾಗಿ, ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರವು ಹಬ್ಬದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವ ಹೈದರಾಬಾದ್-ವಿಜಯವಾಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಸುಗ್ಗಿಯ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ನಡುವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಎದುರಿಸುವ ತೀವ್ರ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ತೆಲಂಗಾಣ ಸಚಿವ ಕೋಮತಿರೆಡ್ಡಿ ವೆಂಕಟ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ (NHAI) ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪತ್ರ ಬರೆದು, NH-65 ರ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಟೋಲ್ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಬ್ಬದ ದಟ್ಟಣೆ ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿರುವ ಜನವರಿ 9 ರಿಂದ ಜನವರಿ 14 ರವರೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ವಿಜಯವಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಿಂದಿರುಗುವ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ, ಜನವರಿ 16 ರಿಂದ ಜನವರಿ 18 ರವರೆಗೆ ವಿಜಯವಾಡದಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಟೋಲ್-ಫ್ರೀ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೋರಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಂತಂಗಿ, ಕೊರ್ಲಪಹಾಡ್ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ನ ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಹಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯುವ ಸಮಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ
ಈ ವರ್ಷ, ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಫ್ಲೈಓವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೇಜ್ವೇ ಜಾಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ, ಟೋಲ್ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಇಡೀ ಹೆದ್ದಾರಿಯೇ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಬಹುದು. ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದರಿಂದ, ದಟ್ಟಣೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸುಗಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ನಿರ್ಧಾರ ತಿಳಿಸಿದ NHAI
ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು NHAI ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ವಿನಾಯಿತಿಗಾಗಿ ತೆಲಂಗಾಣದ ಮನವಿಗೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಚರ್ಚೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.