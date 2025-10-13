NHAI 'ಕ್ಲೀನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚಾಲೆಂಜ್' ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನದಡಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳಕು ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಜಿಯೋ-ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದರೆ ದೂರುದಾರರ FASTag ಖಾತೆಗೆ ₹1,000 ಬಹುಮಾನ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನವದೆಹಲಿ (ಅ.13): ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NHAI) ತನ್ನ "ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ 5.0" ದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳ ಬಳಿ ಇರುವ ಕೊಳಕು ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ NHAI ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದು. NHAI ಆ ದೂರಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಮಾನ್ಯವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ದೂರುದಾರರ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ FASTag ಗೆ ₹1,000 ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2025 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್‌ ಫೋಟೋಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಮಾನ್ಯ

ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು "ರಾಜಸ್ಥ ಯಾತ್ರೆ" ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಕೊಳಕು ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಜಿಯೋ-ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಾದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಫೋಟೋ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಯೂಸರ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಸ್ಥಳ, ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ದೂರುದಾರರು FASTag ರೀಚಾರ್ಜ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ₹1,000 (ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ) ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿತ FASTag ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

Related Articles

Related image1
ಇದೇ ಮೊದಲು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ STRRನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್‌, ಸೈಕಲ್‌ಗಾಗಿಯೇ 18 ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿರುವ NHAI
Related image2
ಶಿರಾಡಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು: ಮರುಜೋಡಣೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದ ಎಂದ NHAI

ಈ ಅಭಿಯಾನವು NHAI ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‌ಗಳು, ಧಾಬಾಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ NHAI ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.ಪ್ರತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿನ ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

Scroll to load tweet…

ಜಿಯೋ-ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ ಫೋಟೋ ಎಂದರೇನು?

ಜಿಯೋಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಾದ ಫೋಟೋ ಎಂದರೆ ಫೋಟೋದ ಸ್ಥಳ, ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಫೋಟೋ. ಇದು ಸ್ಥಳದ ರೇಖಾಂಶ, ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು GPS ಡೇಟಾಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು.

 