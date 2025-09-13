- Home
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳು ಇರುವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವುದು? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿವೆ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಲಿಸ್ಟ್..
State-wise Toll Plazas in India 2025: Rajasthan Tops List, Karnataka Ranks 9th ಭಾರತದ ಹೆದ್ದಾರಿ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ನಂತರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆ. ಈ ಟೋಲ್ಗಳು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುತ್ತವ.
ಭಾರತದ ಹೆದ್ದಾರಿ ಜಾಲದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜಸ್ಥಾನವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ದತ್ತಾಂಶವು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಗಳ ತ್ವರಿತ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳು ಆಧುನಿಕ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಆದಾಯವನ್ನು ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಬೂತ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಡೇಟಾ ತೋರಿಸಿದೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 156 ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಿವೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ (97), ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ (90) ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (89) ರಾಜ್ಯಗಳಿವೆ.
ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯ ತಮಿಳುನಾಡು ಇದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ 76 ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಿವೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ (72), ದೆಹಲಿ ಎನ್ಸಿಆರ್ (62) ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್ (58) ರಾಜ್ಯಗಳಿವೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ 9ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 55 ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಿವೆ. 45 ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಿರುವ ಹರಿಯಾಣದೊಂದಿಗೆ ಟಾಪ್-10 ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.
ಉಳಿದಂತೆ ಟಾಪ್-10 ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ (40), ಕೇರಳ (35), ಒಡಿಶಾ (30), ಬಿಹಾರ್ (28), ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ (25) ಹಾಗೂ ಜಾರ್ಖಂಡ್ (20) ರಾಜ್ಯಗಳಿವೆ.
ಈ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶವನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ, ಇದು ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಹೆದ್ದಾರಿ ಜಾಲಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವು ಮೊದಲ ಆರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಬಲವಾದ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕವು 55 ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NHAI) ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುಗಮ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಈ ಹಣವನ್ನು ಮರುಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ನ ಪರಿಚಯವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿದೆ, ಟೋಲ್ ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಟೋಲ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿಸಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೂ, ಭೌತಿಕ ಟೋಲ್ ಬೂತ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸರ್ಕಾರವು ಜಿಪಿಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹದಂತಹ ನವೀನ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದೆ.