ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 'ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ' ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪ್ರೀ-ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ (DoT) ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಆ್ಯಪ್ ಕಳೆದುಹೋದ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು, ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ನವದೆಹಲಿ (ಡಿ.1): ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಅಥವಾ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೀಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ (DoT) ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲ ಸಲಕರಣೆ ತಯಾರಕರು (OEM ಗಳು) ಮತ್ತು ಆಮದುದಾರರಿಗೆ ಈ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಎಂದರೇನು?
- ಮೇ 2023 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಈ ಪೋರ್ಟಲ್, ಕಳೆದುಹೋದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ವೆಬ್ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
- ಇದು ಯೂಸರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಂಚನೆ ವರದಿ ಮಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು DoT ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಇದೀಗ, ವರದಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಬಳಕೆದಾರರು ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ಕದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.
- ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ವಂಚನೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿ, ಪೋರ್ಟಲ್ "ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ" ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ IMEI ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
- ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ನಿಜವಾದದ್ದೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಂವಹನ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಇತರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ OTP ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
- ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 42.14 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 26.11 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಳೆದುಹೋದ ಅಥವಾ ಕದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.
- ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ 288 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 254 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 1.14 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನೋಂದಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ 9.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ನಾಗರಿಕರನ್ನು ವಂಚನೆಯಿಂದ 'ರಕ್ಷಿಸಲು' ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಸರ್ಕಾರ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಆಮದುದಾರರನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. "ನಾಗರಿಕರು ಅಸಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಲು, ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಶಂಕಿತ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಉಪಕ್ರಮದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು" ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಪಲ್, ಒಪ್ಪೊ, ವಿವೊ, ಶಿಯೋಮಿ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ OEMಗಳು ಈ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು 120 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.