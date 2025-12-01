ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ Su-57 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು S-500 ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವ S-400 ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆಯಾಗಲಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಡಿ.1): ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಈ ವಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ Su-57 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು S-500 ಕ್ಷಿಪಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇವು ಆರಂಭಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದದ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ರಷ್ಯಾ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಭಾರತದ ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, SIPRI ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ 2024 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ರಷ್ಯಾ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪೂರೈಕೆದಾರನಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು. ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ನಿಂದ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಇನ್ನೂ ಭಾರತದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್
ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯು ಇನ್ನೂ 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ S-400 ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಹೊಸ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, Su-57 ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೈಲಟ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ರಷ್ಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾಯುಪಡೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, Su-57 ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಭಾರತದ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು HAL ಈ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಸ್-400
ANI ಪ್ರಕಾರ, ಪುಟಿನ್ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ನಡುವಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಗಮನವು ವಿಳಂಬವಾದ S-400 ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿತರಣೆಯ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸಭೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಉಳಿದ S-400 ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು 2026-27ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. Su-30 ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಜಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಭಾರತ ರಷ್ಯಾವನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತದೆ.
ರಕ್ಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು
ಈ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಭೇಟಿಯು 4-5 ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರ ವೇದಿಕೆಯ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಸಹ ನೋಡಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ 100 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ತಲುಪಲು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು.