ದೇವಕಿನಂದನ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 'ಸನಾತನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್' (SPL) ಎಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ10 ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಮಾದರಿಯ ವೇದಿಕೆ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ರನ್ಗೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ದಾಳಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಮೆರೆಯುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ.
ನವದೆಹಲಿ (ಮಾ.11): ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿದು, ಐಪಿಎಲ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ದೇವಕಿನಂದನ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 'ಸನಾತನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್' (SPL) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ10 ಟೂರ್ನಿಯು ಮಾರ್ಚ್ 12 ರಿಂದ 15 ರವರೆಗೆ ಇಂದೋರ್ನ ನೆಹರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಮಾದರಿಯ ವೇದಿಕೆ
ವಿಜಯ್ ಶರ್ಮಾ, ದೇವ್ ಜೋಶಿ ಮತ್ತು ಆನಂದ್ ಮಿಶ್ರಾ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ 'ಸನಾತನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ LLP' ಈ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. "ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಲೀಗ್ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದು. ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ," ಎಂದು ಎಸ್ಪಿಎಲ್ ವಕ್ತಾರ ಸುಮೇಂದ್ರ ತಿವಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ಯುವಜನತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಗುರಿ
ದೇವಕಿನಂದನ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಈ ಲೀಗ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ಬಡತನದಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಅಥವಾ ಇತರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯದಂತೆ ತಡೆದು, ಅವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಗುರಿ. "ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಆಟಗಾರರು ಮುಂದೆ ಐಪಿಎಲ್ ಅಥವಾ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೂ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಸಾರ್ಥಕವಾದಂತೆ," ಎಂದು ತಿವಾರಿ ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು 120 ಆಟಗಾರರು ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ, ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್, ಪಿಯೂಷ್ ಚಾವ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ (Mentors) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿ ರನ್ಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ
ಈ ಲೀಗ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಮಾನವೀಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ದಾಳಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಬಲ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುವ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರನ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಆ್ಯಸಿಡ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಬದುಕುಳಿದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಲು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಬದಲಾಗಿ, ದೇವಕಿನಂದನ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ತಂಡವು ತಯಾರಿಸಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೈಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸನಾತನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ (SPL) ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ: ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ತಂಡಕ್ಕೆ 31 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಪ್ರತಿ ಆಟಗಾರನಿಗೂ ಗೌರವಧನ: ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಿಗೂ (ಅವರು ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಟೂರ್ನಿ ಆಡಲಿ) ತಲಾ 11,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೋನಸ್: ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮೂಲ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತದ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ತಲಾ 21,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದ 'ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್' ಆಟಗಾರನಿಗೆ 21,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ದೀಪಕ್ ಚಾಹರ್ ಅವರ ಒಡೆತನದ 'DNINE' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ 16,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಶೂಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು: ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ (Man of the Series) ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಕಾರು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದವರಿಗೆ (Orange Cap) ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದವರಿಗೆ (Purple Cap) ತಲಾ ಒಂದು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ: 1983ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಮದನ್ ಲಾಲ್ ಅವರು ಲೀಗ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಚೇತನ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಟೂರ್ನಿ ಬಳಿಕ ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರವಾಸ: ಟೂರ್ನಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ವಿಜೇತ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ (ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ) ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆತಿಥೇಯ ನಗರದ ಆಯ್ಕೆ: ಇಂದೋರ್ ನಗರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ನಗರವನ್ನು ಟೂರ್ನಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.