Court Orders FIR Against ASP Anuj Chaudhary Over Sambhal Violence Case ಸಂಭಾಲ್ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಎಎಸ್ಪಿ ಅನುಜ್ ಚೌಧರಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲು ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಮೀರತ್ (ಜ.14): ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಭಾಲ್ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ (ಎಎಸ್ಪಿ) ಅನುಜ್ ಚೌಧರಿ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅನುಜ್ ತೋಮರ್ ಮತ್ತು 20 ಅಪರಿಚಿತ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲು ಸಂಭಾಲ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ (ಸಿಜೆಎಂ) ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಂಗಳವಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವಿಭಾಂಶು ಸುಧೀರ್ ಅವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಸಂಭಾಲ್ನ ಆಗಿನ ವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ (ಸಿಒ) ಅನುಜ್ ಚೌಧರಿ, ಕೊತ್ವಾಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅನುಜ್ ತೋಮರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ವಕೀಲ ಚೌಧರಿ ಅಖ್ತರ್ ಹುಸೇನ್ ಹೇಳಿದರು. "ಪೊಲೀಸರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರರ ಮಗ ತನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲು ಸಿಜೆಎಂ ಆದೇಶಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಹುಸೇನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಆದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೂ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ತಡವಾಗಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಲಿಖಿತ ಪ್ರತಿ ಇನ್ನೂ ತಲುಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಪ್ರಕರಣವು 2024 ನವೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಸಂಭಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ನಖಾಸಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಖಗ್ಗು ಸರೈ ಅಂಜುಮನ್ ನಿವಾಸಿ ಯಾಮೀನ್ 2025 ಫೆಬ್ರವರಿ 6 ರಂದು ಸಿಜೆಎಂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅವರ 24 ವರ್ಷದ ಮಗ ಆಲಂ ನವೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ರಸ್ಕ್ (ಟೋಸ್ಟ್) ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದ ಮತ್ತು ಶಾಹಿ ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾಮೀನ್ ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಸಿಒ ಸಂಭಾಲ್ ಅನುಜ್ ಚೌಧರಿ, ಸಂಭಾಲ್ ಕೊತ್ವಾಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅನುಜ್ ತೋಮರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳೆಂದು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 2026 ಜನವರಿ 9 ರಂದು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿತು.
ಸದ್ಯ ಫಿರೋಜ್ಪುರದ ಎಎಫ್ಸಿ ಆಗಿರುವ ಅನುಜ್ ಚೌಧರಿ
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅನುಜ್ ಚೌಧರಿ ಅವರನ್ನು ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಎಎಸ್ಪಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅನುಜ್ ತೋಮರ್ ಸಂಭಾಲ್ನ ಚಂದೌಸಿ ಕೊಟ್ವಾಲಿಯ ಠಾಣೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಭಾಲ್ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅನುಜ್ ಚೌಧರಿ ಸಂಭಾಲ್ನ ಸಿಒ ಆಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಎಎಸ್ಪಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದರು.ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು 'ಶುಕ್ರವಾರದ ನಮಾಜ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 52 ಬಾರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹೋಳಿ ಒಮ್ಮೆ ಬರೋದು..' ಎಂಬ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಾಗಿ ಅವರು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಸಂಭಾಲ್ ಮಸೀದಿ ವಿವಾದ
ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿಯ ವಿವಾದದ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಭಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿತು, ಹಿಂದೂ ಕಡೆಯವರು ಈ ಸ್ಥಳವು ಮೂಲತಃ ಹರಿಹರ ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ಬಾಬರ್ 1529 ರಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕೆಡವಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಈ ಹಕ್ಕಿನ ಕುರಿತು 2024 ನವೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಸಂಭಾಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅದೇ ದಿನ, ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ (ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗ) ಆದಿತ್ಯ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮಸೀದಿ ಆವರಣದ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದರು ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಘವ್ ಅವರನ್ನು ವಕೀಲ ಆಯುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದರು.
ನವೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಮೀಕ್ಷಾ ತಂಡವು ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ನಡೆಸಿತು, ಆದರೂ ಅದು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು. ನವೆಂಬರ್ 24 ರಂದು, ತಂಡವು ಮತ್ತೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಮಸೀದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿತು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೊರಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಮೂಹ ಜಮಾಯಿಸಿತು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟದ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಯಿತು.
ಈ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ನಾಲ್ವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 79 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಭಾಲ್ ಕೊತ್ವಾಲಿ ಮತ್ತು ನಖಾಸಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದ ಜಿಯಾ-ಉರ್-ರೆಹಮಾನ್ ಬಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಪಿ ಶಾಸಕ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮಹಮೂದ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸುಹೈಲ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ 40 ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು 2,750 ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ಜೂನ್ 18 ರಂದು, ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ (SIT) ಸಂಸದ ಜಿಯಾ-ಉರ್-ರೆಹಮಾನ್ ಬಾರ್ಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ 23 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 1,128 ಪುಟಗಳ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಸುಹೈಲ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.