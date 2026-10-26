ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಎರಡೂ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು 200 ರೂ.ಗಳ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಡೇಟಾ ವೋಚರ್ನೊಂದಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಇತರ OTT ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು 30GB ಡೇಟಾ ಮತ್ತು 28 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಈ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ತಮ್ಮ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಎರಡು ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಂಬುದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೀಡುವ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ಜಾಹೀರಾತು ಇಲ್ಲದೇ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನಳನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಆಫ್ಲೈನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೈ ಸೇರಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಏರ್ಟೆಲ್ ತನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇದಾಗಲೇ ಜಿಯೋ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ?
ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದು ರೂ 200 ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಡೇಟಾ ವೋಚರ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಬಂಡಲ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ. ಡೇಟಾ ವೋಚರ್ 30GB FUP (ನ್ಯಾಯಯುತ ಬಳಕೆಯ ನೀತಿ) ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಏರ್ಟೆಲ್ನ ಡೇಟಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ, ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್, ZEE5 ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಸೋನಿಲೈವ್ ಮತ್ತು 18+ ಇತರ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ರೂ 200 ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಹಜವಾಗಿ, ಈ ಡೇಟಾ ವೋಚರ್ಗೆ YouTube ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಲ.
ಜಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ?
ಜಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಲಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ OTT ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ರೂ 200 ಡೇಟಾ ವೋಚರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. OTT ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮೊಬೈಲ್, ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್, ಸೋನಿಲೈವ್, Zee5, SunNXT, ಲಯನ್ಗೇಟ್ ಪ್ಲೇ, ಡಿಸ್ಕವರಿ+, ಕಾಂಚಾ ಲಂಕ, ETVWin, ಚೌಪಾಲ್, ಫ್ಯಾನ್ಕೋಡ್, ತರಂಗ್ ಪ್ಲಸ್, ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಹೋಚೋಯ್ ಜಿಯೋಟಿವಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಸೇರಿವೆ. ಸಿನೆಪೊಲಿಸ್ನಲ್ಲಿ ರೂ 150 ರಿಯಾಯಿತಿಯೂ ಇದೆ. ಜಿಯೋದ ಯೋಜನೆಯು 30GB ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು 28 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಇವೆರಡನ್ನೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಜಿಯೋದ ಯೋಜನೆಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅರ್ಹ 1GB ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ 1.5GB ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನಿಯಮಿತ 5G ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.