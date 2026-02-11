ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇಂಧನ ಹಣಕಾಸು ಅಸ್ತ್ರಗಳಾಗಿ ಬಳಕೆ, ಜಗತ್ತು 'ಯುದ್ಧದ ಯುಗ'ಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ತಮ್ಮ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಜಗತ್ತು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ(Geopolitics) ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಏಕಧ್ರುವೀಯ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಜಗತ್ತು ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು. ನಾನು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಟ್ಟಿಯಾದ, ಆಳವಾದ ಅಂಶಗಳು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದವು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನಾವು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ... ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಒಡ್ಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದರು.
ಇಂಧನ ಅಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು 'ಯುದ್ಧದ ಯುಗ'
ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಸ್ತ್ರಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇವೆರಡನ್ನೂ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂದೇಶವೆಂದರೆ, ಜಗತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಯುಗದಿಂದ ಅಸ್ಥಿರತೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರರು 'ಯುದ್ಧದ ಯುಗ ಮುಗಿದಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗಿನ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ವಾದಿಸಿದರು. 'ಎರಡನೇಯದಾಗಿ, ನಾವು ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸನ್ನು ಅಸ್ತ್ರಗಳಾಗಿ ಬಳಸುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ನಾವು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಎನ್ಎಸ್ಎ ಅವರು 'ಯುದ್ಧದ ಯುಗ ಮುಗಿದಿದೆ' ಎಂದು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಯುದ್ಧದ ಯುಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದರು.
ಜಗತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧ, ಗಾಝಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಯುದ್ಧದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಭದ್ರತಾ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಭಾಗವಾಗಿ 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ' ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.
ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದರು. 'ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವಿದೆ, ಗಾಝಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವಿತ್ತು, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವಿದೆ, ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ ಇದೆ. ನಾವು 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್' ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಜಗತ್ತಿನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಡಾಲರ್ಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಡಾಲರ್ಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಒಡ್ಡುತ್ತಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಆಟ. ನಾವು ಏಕೈಕ ಸೂಪರ್ಪವರ್ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ, ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಹ ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ," ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇರಿಸಿದರು. (ANI)
