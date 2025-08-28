ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಮತದಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಯಾತ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮೊದಲು ರ್ಯಾಲಿ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಜನರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತಂತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ 2025: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮತದಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಯಾತ್ರೆ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮೊದಲು ದೊಡ್ಡ ರ್ಯಾಲಿ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ನಾಯಕರು ತಂತ್ರ ಬದಲಿಸಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಂತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾಕೆ?
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾಯಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ರ್ಯಾಲಿ ಘೋಷಣೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿತ್ತು:
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮತದಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು, ಇದರ ಮೂಲಕ ಬಿಹಾರದ ಜನರು ‘ಮತ ಕಳ್ಳರಿಗೆ’ ಕಠಿಣ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬದಲು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಬುಧವಾರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ರಾಜದ್ ನಾಯಕ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರು ಮುಜಾಫರ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿದರು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಕೂಡ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಜನರು ತಮ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
ಯಾತ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ?
ಈ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಆಯೋಗವು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮತದಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
16 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1,300 ಕಿ.ಮೀ:
ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರಂದು ಸಾಸಾರಾಮ್ನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಯಾತ್ರೆ 16 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 1,300 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಲಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಸಂದೇಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಾತ್ರೆ ಈವರೆಗೆ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ
ಈವರೆಗೆ ಈ ಯಾತ್ರೆ ಗಯಾ, ನವಾಡಾ, ಶೇಖ್ಪುರ, ಲಖಿಸರೈ, ಮುಂಗೇರ್, ಕಟಿಹಾರ್, ಪೂರ್ಣಿಯಾ, ಮಧುಬನಿ ಮತ್ತು ದರ್ಭಂಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಇದು ಸೀತಾಮಢಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಚಂಪಾರಣ್, ಸಾರಣ್, ಭೋಜ್ಪುರ ಮತ್ತು ಪಾಟ್ನಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಲಿದೆ.