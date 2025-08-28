ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್, ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಕೂಡ ಜನರ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು, ಆದರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಈ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಆ.28): ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಎದುರಿಸಲು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸೂಕ್ತರು ಎಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ-ಸಿವೋಟರ್ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳಿದೆ.ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಚಾಲಕ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಕೂಡ ಜನರ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರು, ಆದರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯ ಈ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.
ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ-ಸಿವೋಟರ್ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್ (MOTN) ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 14, 2025 ರ ನಡುವೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು, ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 54,788 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಿವೋಟರ್ನ ನಿಯಮಿತ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಡೇಟಾದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 1,52,038 ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ MOTN ವರದಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು 2,06,826 ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿಂದಿನ MOTN ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಸೂಕ್ತ ನಾಯಕನಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ಶೇಕಡಾ 28.2 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ, ಆಗ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇಕಡಾ 23.9 ರಷ್ಟಿತ್ತು.
ಆದರೂ, ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ, ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 32.3 ರಷ್ಟು ಜನರು ರಾಯ್ಬರೇಲಿ ಸಂಸದರನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರು.
ಇದರ ನಡುವೆ, ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಶೇ. 7.7 ರಷ್ಟು ಮತಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಎಸ್ಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ (ಶೇ. 6.7 ರಷ್ಟು ಮತಗಳು), ದೆಹಲಿಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ (ಶೇ. 6.4 ರಷ್ಟು ಮತಗಳು) ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ (ಶೇ. 4.4 ರಷ್ಟು ಮತಗಳು) ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ
ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರ MOTN ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು "ಅತ್ಯುತ್ತಮ" ಎಂದು ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಜನರ ಪಾಲು ಈಗ ಶೇ. 28 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಅವರ "ಕಳಪೆ" ರೇಟಿಂಗ್ ಶೇ. 27 ರಿಂದ ಶೇ. 15 ಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಶೇ. 22 ರಷ್ಟು ಜನರು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು "ಉತ್ತಮ" ಮತ್ತು ಶೇ. 16 ರಷ್ಟು ಜನರು "ಸರಾಸರಿ" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಶೇ. 12 ಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ "ತುಂಬಾ ಕಳಪೆ" ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ MOTN ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು.