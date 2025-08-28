ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್ (MOTN) ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಆ.28): ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2025 ರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.62 ರಷ್ಟು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದವರು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು 'ಉತ್ತಮ' ಎಂದು ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಆ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಶೇ. 58ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿತದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 11 ವರ್ಷಗಳ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಮೂರನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಇದುವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಶೇ. 34.2 ರಷ್ಟು ಜನರು 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ' ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಶೇ. 23.8 ರಷ್ಟು ಜನರು 'ಉತ್ತಮ' ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿಂದಿನ MOTN ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಂದು ಕರೆದ ಜನರ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. 36.1 ರಷ್ಟಿತ್ತು, ಇದು ಈ ಬಾರಿ ಇಳಿಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಎಂದು ಸುಮಾರು ಶೇ. 12.7 ರಷ್ಟು ಜನರು ಕರೆದರೆ, ಶೇ. 12.6 ಮತ್ತು ಶೇ. 13.8 ರಷ್ಟು ಜನರು ಕ್ರಮವಾಗಿ 'ಕಳಪೆ' ಮತ್ತು 'ತುಂಬಾ ಕಳಪೆ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಅದು ಶೇಕಡಾ 58 ರಷ್ಟಿತ್ತು, ಆದರೆ MOTN ಫೆಬ್ರವರಿ 2025 ರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಶೇಕಡಾ 61.8 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರ MOTN ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 26.4 ರಷ್ಟು ಜನರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು 'ಕಳಪೆ' ಮತ್ತು 'ತುಂಬಾ ಕಳಪೆ' ಎಂದು ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 62.1 ರಷ್ಟು ಜನರು ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು 'ಉತ್ತಮ' ಎಂದು ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಶೇ. 52.4 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಶೇ. 15.3 ರಷ್ಟು ಜನರು ತೃಪ್ತರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅತೃಪ್ತರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 8.6 ರಷ್ಟು ಇತ್ತು.
ಡೇಟಾವು ಶೇಕಡಾ 2.7 ರಷ್ಟು ಜನರು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಇತ್ತು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ-ಸಿವೋಟರ್ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್ (MOTN) ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 14, 2025 ರ ನಡುವೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು, ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ 54,788 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಿವೋಟರ್ನ ನಿಯಮಿತ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಡೇಟಾದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 1,52,038 ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ MOTN ವರದಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು 2,06,826 ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.