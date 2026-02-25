ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು 'ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್‌ನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಾಯ್, 'ವಿದೇಶಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕೈಗೊಂಬೆ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. &nbsp;ಜಾರ್ಜ್ ಸೊರೊಸ್‌ನಂತಹ ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದೇಶಿ ನಂಟು, ಭದ್ರತಾ ಲೋಪದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ ಗೋಯಲ್

ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು 'ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್‌ನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಾಯ್' ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ರಾಜಕಾರಣದ ಮುಖವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, 'ಯೆಲ್ಲೋ ಬುಕ್' ಪ್ರೊಟೊಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ 247 ಬಾರಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಗೋಯಲ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ದೇಶವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಇಲ್ಹಾನ್ ಒಮರ್, ಸೊರೊಸ್‌ನ ಪಾಲುದಾರರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಜಾರ್ಜ್ ಸೊರೊಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಅಕ್ರಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೇಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಲಡಾಖ್‌ನಂತಹ ಗಡಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಭಾರತದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಶಕೀರ್ ಮಿರಾಲಿಯಂತಹ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಂತಹ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ಸೊರೊಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. OCCRP ಯಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಟೂಲ್‌ಕಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಭಾರತವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಗೋಯಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿದೇಶಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕೈಗೊಂಬೆ

ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕೈಗೊಂಬೆ ಎಂದು ಕರೆದರು. 'ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಮೊಂಡುತನದ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿದೇಶಿ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬ ಇಂದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರಾಜಿ. ಸಂಸತ್ತಿನ ಒಳಗೆ ಇರಲಿ, ಹೊರಗೆ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ಅವರ ವರ್ತನೆ ಹೀಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಪತ್ರಕರ್ತರ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೂ, ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಪತ್ರಕರ್ತ ಎಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಗೋಯಲ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

Related Articles

Related image1
Mani Shankar Aiyar: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ INDIA ಒಕ್ಕೂಟದ ಹಿರಿತನ ಬೇಡ, ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಲಿ ಎಂದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ!
Related image2
Kiren Rijiju vs Rahul Gandhi: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವರ್ತನೆ ಮಕ್ಕಳಾಟ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದ ರಿಜಿಜು!

'ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ' ಆರೋಪ

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೇವಲ ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. 'ಅವರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದೇಶವಾಸಿಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಿಗೊತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ, ಹೊಸ ಭಾರತ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಬಹುಶಃ ಅವರಿಂದ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಸುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆಯೇನಲ್ಲ' ಎಂದು ಗೋಯಲ್ ಹೇಳಿದರು. (ANI)

(ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಹೆಡ್‌ಲೈನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫೀಡ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)

YouTube video player