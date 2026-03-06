TTD Rules: ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳಿವೆ?
ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ತಿರುಮಲ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೇವಾಲಯದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಟಿಟಿಡಿ ಹಲವು ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಒಂದು ವಿವಾದ ಈಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ವಿವಾದ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ತನುಜಾ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಂಎಲ್ಸಿ ದುವ್ವಾಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದ ದಿವ್ವల ಮಾಧುರಿ, ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀವಾರಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಈ ತಂಡ, ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತಿ ವಿಚಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀವಿಭವ ಅತಿಥಿಗೃಹದಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲೇ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಕೇಕ್ ತರುವುದು ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಟಿಟಿಡಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಘಟನೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೇಗುಲದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ದುವ್ವಾಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಧುರಿ, ಶ್ರೀವಾರಿ ದೇಗುಲದ ಮುಂದೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಟಿಟಿಡಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ತಿರುಮಲ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಮುನ್ನ ಭಕ್ತರು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು
ತಿರುಮಲ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದೇವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕುಲದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹಾಗೆಯೇ, ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವಸತಿಗಾಗಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮೊದಲೇ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಯಾತ್ರೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ತಿರುಮಲ ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮೊದಲು ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ವರಾಹ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದು ವಾಡಿಕೆ.
ಆಲಯದೊಳಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಆಚಾರಗಳು
ತಿರುಮಲ ದೇವಾಲಯ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳ. ಹೀಗಾಗಿ, ದೇಗುಲ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮುನ್ನ ಭಕ್ತರು ಶುಚಿಯಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ, ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 'ಓಂ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ' ಎಂದು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಪವಿನಾಶನಂ, ಆಕಾಶಗಂಗಾ ಮುಂತಾದ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನೂ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಕ್ತರು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು
ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಆಚಾರಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ನಗದು ಅಥವಾ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಬೇಕು. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವಸರ ಮಾಡದೆ, ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ, ಶ್ರೀವಾರಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಪುರುಷರು: ಧೋತಿ-ಉತ್ತರೀಯ, ಕುರ್ತಾ-ಪೈಜಾಮ. ಮಹಿಳೆಯರು: ಸೀರೆ-ರವಿಕೆ, ಲಂಗ-ದಾವಣಿ, ಚೂಡಿದಾರ್ ಅಥವಾ ಪಂಜಾಬಿ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಬೇಕು. ಈ ವಸ್ತ್ರಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಟಿ.ಟಿ.ಡಿ. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸಗಳು
ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ದೇಗುಲದ ಸುತ್ತಲಿನ ನಾಲ್ಕು ಮಾಡ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಧರಿಸಬಾರದು. ಹೆಚ್ಚು ನಗದು ಅಥವಾ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತರುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ, ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷಿದ್ಧ. ಇಸ್ಪೀಟ್, ಜೂಜಾಟದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಗುಳುವುದು, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು. ಭಿಕ್ಷುಕರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬಾರದು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಸೆಲ್ಫೋನ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತಿಲ್ಲ. ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ದರ್ಶನ ಅಥವಾ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಕಲಿ ಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ. ಅನ್ಯಮತ ಪ್ರಚಾರ, ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷಿದ್ಧ. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತರುವುದನ್ನೂ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಪರವಾನಗಿ ಇರುವ ಆಯುಧ ತಂದರೆ, ಅಲಿಪಿರಿ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
