ಕರ್ವಾ ಚೌತ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯರೇ ಏಕೆ ಪತಿಗಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ದಿವಿಜಾ ಭಾಸಿನ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗ ಇಬ್ಬರ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಕರ್ವಾ ಚೌತ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯರೇ ಏಕೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು? ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ದಿವಿಜಾ ಭಾಸಿನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಕರ್ವಾ ಚೌತ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯರು ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಆದರೆ ಈ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೇ ಹೆಚ್ಚು ತ್ಯಾಗದ ಹೊಣೆ ಏಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ದಿವಿಜಾ ಭಾಸಿನ್ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾವು ನೀಡಿದೆ.
ಪತ್ನಿ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಕಾ?
ದಿವಿಜಾ ಭಾಸಿನ್ ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ಪತಿಗಾಗಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಪತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡುವುದು ಸರಿಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಬೇಕೇ ಎಂಬುದು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕ್ಷೇಪವಾಗಿದೆ.
ಪತ್ನಿ ಪತಿಗಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಪತಿಯೂ ಪತ್ನಿಗಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ವ್ರತ ಆಚರಿಸಬಹುದಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಪತಿಯ ಪಾದ ಮುಟ್ಟುವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಕ್ಷೇಪ
ಕರ್ವಾ ಚೌತ್ ಆಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಪತಿಯ ಪಾದ ಮುಟ್ಟುವ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಇದೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ದಿವಿಜಾ ಭಾಸಿನ್ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಬಳಿಕವೂ ಪತಿಯನ್ನೇ ಪೂಜಿಸುವ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆಗಳು ಸಮಾನತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ
ದಿವಿಜಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವರು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ಅವರ ನಿಲುವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಕರ್ವಾ ಚೌತ್ ವ್ರತವನ್ನು ತಾವು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವೇ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ?
ಕರ್ವಾ ಚೌತ್ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಆಚರಣೆ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಡೆಯಬಾರದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಬಹುದು.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಕಾಳಜಿ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.