ಉಳಿತಾಯದ ಹಣಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (FD) ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈಗ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ₹35 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಉಳಿತಾಯದ ಹಣಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (FD) ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈಗ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾದ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (PNB) ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹35 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶಾಖೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಐವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಆಂತರಿಕ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಚ್ಚಾರ್ ಗ್ರಾಮದ PNB ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಕನಿಷ್ಠ 16 ಗ್ರಾಹಕರು ವಂಚನೆಯ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ರೈತರು. ತಮ್ಮ ಎಫ್ಡಿಗಳನ್ನು ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ, ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಪಾಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ನಮೂದುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
₹10 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹1.2 ಕೋಟಿ ತನಕ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆರೋಪ
ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾದ ವೀರೊಂಡಿ ಚಕ್ರಸೇನ್ಪುರ, ಬಿರೊಂಡಾ, ಅಚ್ಚಾರ್ ಮತ್ತು ಸೈಟ್-4 ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹10 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹1.2 ಕೋಟಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರುಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬೀಟಾ-2 ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ (BNS) ಸೆಕ್ಷನ್ 316(5)ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸೂರಜ್ಪುರದ ವೀರೊಂಡಿ ಚಕ್ರಸೇನ್ಪುರ ನಿವಾಸಿ ಶ್ರೀಚಂದ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು ₹1.16 ಕೋಟಿ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 16 ದೂರುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡಿಸಿಪಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತನಿಖೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲು ಎಸಿಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಹಣದ ವಂಚನೆ ನಡೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಖಾತೆಗಳು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.
ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ?
ಜೈ ಶಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನ ವಿನೀತ್ ಭಾಟಿ ಎಂಬವರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ₹25 ಲಕ್ಷ ಬೇರೆ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಲು ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಶಾಖೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಚೆಕ್ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾಗಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಹಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಬದಲು, ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಖಾತೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ರಂದು ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ವಿನೀತ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ₹94 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು, ಉಳಿದಿದ್ದು ಕೇವಲ ₹16 ಸಾವಿರ?
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಎಂಬವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹94 ಲಕ್ಷವಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ರಂದು ₹50,000 ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋದಾಗ, ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹16,000 ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ತೃಪ್ತಿಕರ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಜಯ್ ಅವರು ಸುಮಾರು ₹10 ಲಕ್ಷದ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನು ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹನೀಫ್ ಎಂಬವರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ₹39 ಲಕ್ಷ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಇತರ ದೂರುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಆರೋಪಗಳಿವೆ:
ಕರ್ತಾರಿ ಅವರ ಎರಡು ಎಫ್ಡಿಗಳಿಂದ ₹98,700 ಮತ್ತು ₹6.9 ಲಕ್ಷ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ.
ಅಮಿಚಂದ್ ಅವರ ಎಫ್ಡಿಯಿಂದ ₹10.3 ಲಕ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ದೂರು.
ವಿಜಯ್ ಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಸುಭಾಷ್ ಅವರ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ತಲಾ ₹1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ.
ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಖಾತೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ₹1.18 ಕೋಟಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ದೂರು.
ಸರೋಜ್ ಅವರು ₹76 ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಖಾತೆಯಿಂದ ₹88 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಎಫ್ಡಿಗಳಿಂದ ₹25 ಲಕ್ಷ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ.
ಈ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ತನಿಖೆಯಿಂದಲೇ ದೃಢಪಡಬೇಕಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರು; ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹ
ಹಣ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಆರೋಪಗಳು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಹಕರು ಅಚ್ಚಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಆತಂಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.
ಬಿರೊಂಡಾದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಖಾತೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ₹12 ಕೋಟಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೂ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಅವರ ತಾಯಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹13 ಕೋಟಿ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಹಿಂದೆ ನಾವು ₹10ರಿಂದ ₹20 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಈಗ ಖಾತೆಯಿಂದ ₹12 ಕೋಟಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರವೇ ನಮಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
10ರಿಂದ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ವಾಪಸ್ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು, ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಂಗಳವಾರ ಶಾಖೆಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.