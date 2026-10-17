ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಋತುವಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2027ರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವಂತೆ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (CJP ) ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು, ರಸ್ತೆ ತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವ ದೆಹಲಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯೋಗ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಂಡಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘಟನೆಯು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡದಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಕೋರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಆಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಂಬರುವ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಋತುವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಜನವರಿ 31, 2027 ರವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸಂಘಟನೆಯು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ನವರಾತ್ರಿ, ದೀಪಾವಳಿ, ಗುರುಪರ್ವ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಋತುವಿನ ಕಾರಣ, ಮುಂಬರುವ ನವರಾತ್ರಿ, ದೀಪಾವಳಿ, ಗುರುಪರ್ವ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಋತುಗಳು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಡೆಯುವ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು, ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ, ರಸ್ತೆ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಜಿರಳೆಗಳಿಂದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂಸಾಚಾರ ರೂಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನಗರಗಳಾದ ಸೋನಿಪತ್, ಪಾಣಿಪತ್, ಗುರುಗ್ರಾಮ್, ಫರಿದಾಬಾದ್, ನೋಯ್ಡಾ ಮತ್ತು ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ಗಳಿಂದ ಶಾಪಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಕಷ್ಟ
ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿನ ಈ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಬಳ, ಅಂಗಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಖಂಡರು ತಮ್ಮ ಮನವಿಯು ಯಾರ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಉದ್ಯೋಗ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಘಟನೆ ಒತ್ತಾಯ
ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಘಟನೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮನವಿಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯೋಗ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಂಡಲದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೇಮಂತ್ ಗುಪ್ತಾ, ರಾಕೇಶ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಪ್ರದೀಪ್ ಗುಪ್ತಾ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಇಂಥ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಅರವಿಂದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾ ಅವರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.