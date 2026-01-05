ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಸರ್ಕಾರವು ನಗರದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹರಿದ್ವಾರ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಯೇತರರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹರಿದ್ವಾರ: ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಸರ್ಕಾರವು ನಗರದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹರಿದ್ವಾರ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಯೇತರರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
105 ಗಂಗಾ ಘಾಟ್ಗಳಿಗೂ ಈ ನಿರ್ಬಂಧ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಹರಿದ್ವಾರ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹರ್ ಕಿ ಪೌರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಗಂಗಾ ಘಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಯೇತರರ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವದ ಪ್ರಕಾರ, ಹರಿದ್ವಾರದಿಂದ ಹೃಷಿಕೇಶದವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ 105 ಗಂಗಾ ಘಾಟ್ಗಳಿಗೂ ಈ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಾರ್ಷಿಕ ಸುಮಾರು 4 ಕೋಟಿ ಯಾತ್ರಿಗಳು
ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸುಮಾರು 4 ಕೋಟಿ ಯಾತ್ರಿಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಘಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಯೇತರ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಕೆಲವು ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.