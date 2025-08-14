ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು 79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ದೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ, ವಿಭಜನೆಯ ನೋವು ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ 79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಮುನ್ನಾದಿನದಂದು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ದೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಿಂದ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಡ್ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ಭಾಷಣ ಆರಂಭಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುರ್ಮು, ದೇಶಕ್ಕೆ “ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು” ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ಮತ್ತು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು “ಮಹಾ ಉತ್ಸಾಹದ ದಿನಗಳು” ಎಂದು ಕರೆದರು. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾರತೀಯರೆಂಬ ಗುರುತನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15 ದೇಶದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ. ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ವಿಮೋಚನೆಯ ಕನಸು ಕಂಡ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಹಂಚಿಕೆಯ ಆಶಾವಾದ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗಗಳು ಇಂದಿನ ಭಾರತದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದವು. ಅವರ ಹೋರಾಟವು ಬಲವಾದ ಆಶಾವಾದದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರವೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ವಿಭಜನೆಯ ಭೀಕರತೆಯ ಸ್ಮರಣಾ ದಿನ: ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಪಾಠಗಳು
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಭಾಷಣವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ವಿಭಜನಾ ವಿಭೀಷಿಕಾ ಸ್ಮೃತಿ ದಿವಸದಂದು ಬಂದಿತು. 1947 ರ ಹಿಂಸಾಚಾರ, ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮತ್ತು ಆಘಾತವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ದೇಶವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಲಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. “ನಾವು ಹಿಂದಿನದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ದೇಶದ ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ನೋವನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು. ಭಯಾನಕ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಕಾಣಲಾಯಿತು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ವಿಭಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು.
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ವಿಭಜನೆಯು ಉಪಖಂಡವನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿತು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಬೇರು ಸಹಿತ ಕಿತ್ತುಹಾಕಿತು. ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳದಂತಹ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳು, ಸಾಮೂಹಿಕ ಹತ್ಯೆಗಳು, ಲೂಟಿ, ಹಸಿವು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಲೈಂಗಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವು. ಆ ದಿನಗಳ ಗಾಯಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಲು ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುರ್ಮು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿದರು.
ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಜಾಗತಿಕ ಉದಾಹರಣೆ
ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಆಳವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ದೇಶದ ಸುಗಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. “ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ನಾವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾಯಿತು” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಲಿಂಗ, ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ವರ್ಗದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ, ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಇತರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಗಳಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತವನ್ನು “ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತಾಯಿ” ಎಂದು ಕರೆದ ಅವರು, ಈ ನೀತಿಯ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಗಣರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಯ್ತು. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ನೀಡಿತು ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದರು. “ನಾವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ” ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಗೌರವ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವು ಕೇವಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲ, ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೌರವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ದೇಶಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಸಿದರು.
“ದೀರ್ಘ ವರ್ಷಗಳ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯರ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ದಿನದ ಕನಸು ಕಂಡರು. ನಾವು ನಾಳೆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದಾಗ, 78 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಹಿಂದಿನದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನೀಡಿದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಪರೋಕ್ಷ ಕರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು.
79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ: ನವ ಭಾರತ ವಿಷಯ
ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2025 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನವದೆಹಲಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. 2025 ರ ವಿಷಯವು ನವ ಭಾರತ, ಸಮೃದ್ಧ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಭಾರತದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಾಗಿದ್ದು, 2047 ರ ವೇಳೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಗುರಿಯತ್ತ 'ದೈತ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆ'ಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ವೇದಿಕೆಯು ಆಚರಣೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಚಿಂತನೆಗೂ ಸಹ ಸಮಯವಾಗಿದೆ, ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಗಮನಿಸಿದರು.
ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದು
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುರ್ಮು ಅವರ ಭಾಷಣವು ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯ ನಡುವಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಮತೋಲನವಾಗಿತ್ತು. ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಉಳಿದಿರುವ ಆಳವಾದ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಭಾಷಣವು ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಗೆ ಆಶಾವಾದದಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಅವರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನೋವಿನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಕಹಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದರು.
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಸರ್ವಸಮಾವೇಶ ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಒತ್ತು ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿ ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಥವಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿತು.
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಕತೆಗೆ ಕರೆ
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಂದೇಶವು ಭಾರತ ಸಾಧಿಸಿರುವುದರ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಆ ಲಾಭಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಪೋಷಿಸಲು ಕರೆಯಾಗಿದೆ. ಆಂತರಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಾತೃತ್ವದ ಹಂಚಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಾಗರಿಕರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಭಾರತ ತನ್ನ 79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಹಿಂದಿನದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವ ಎರಡು ಸ್ತಂಭಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವು ಕೇವಲ ಧ್ವಜವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗಗಳು, ಜಯಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ನನಸಾಗಬೇಕಾದ ಕನಸುಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದರು.