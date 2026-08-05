ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ವೀಡಿಯೊ ಡಿಲೀಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಂಭೀರ ಲೋಪಗಳಿಗಾಗಿ ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದೆ. ದೇಶದ ಕಾನೂನಿಗಿಂತ ಯಾವುದೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ, ಮೆಟಾಗೆ ನೀಡಲಾದ 'ಸೇಫ್ ಹಾರ್ಬರ್' ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಮೆಟಾ' (Meta) ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಸಗಿದ ಸರಣಿ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ ಬರ್ಗ್ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಿಂದ ಅಸಮಂಜಸವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದು (Delete) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಂಭೀರ ಲೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಮೆಟಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, "ಯಾವುದೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯೂ ದೇಶದ ಕಾನೂನಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದಲ್ಲ" ಎಂದು ಕಠಿಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾದ ಮೆಟಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು!
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬುಧವಾರ ನಡೆಸಿದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಗೆ ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿಷಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ದುರ್ಬಳಕೆಯಾದ 'ಡೀಪ್ಫೇಕ್'ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು.
ಲೋಪಗಳಿಗೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ!
ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ಈ ಸರಣಿ ಲೋಪಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅನಿಯಂತ್ರಿತ 'ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡರೇಶನ್' ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ ಬರ್ಗ್ ಸ್ವತಃ ಈ ಗಂಭೀರ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೆಟಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸೇಫ್ ಹಾರ್ಬರ್' ರಕ್ಷಣೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಮೆಟಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾನೂನು ವಿಷಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸುವ "ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು" (Intermediaries) ಅಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ತಮ್ಮ 'ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್' (Algorithm) ಬಳಸಿ ಯಾವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವೀಡಿಯೊ ಅಥವಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು (Promote) ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದನ್ನೂ ಮೆಟಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಮೆಟಾಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ 'ಸೇಫ್ ಹಾರ್ಬರ್' ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಏಕೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.
ಏನಿದು 'ಸೇಫ್ ಹಾರ್ಬರ್' ರಕ್ಷಣೆ?
ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ರಕ್ಷಣೆ: 'ಸೇಫ್ ಹಾರ್ಬರ್' ಎನ್ನುವುದು ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯ ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕು. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಂತಹ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.
ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಕಡ್ಡಾಯ: ಈ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೇವಲ ತಟಸ್ಥ 'ಮಧ್ಯವರ್ತಿ'ಯಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಚಾಚೂತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕು.
ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ: ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಬಯಸಿದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವು ತಮ್ಮ 'ಸೇಫ್ ಹಾರ್ಬರ್' ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ನೇರ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಾಧ್ಯತೆಯಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ!
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಭದ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿದರೂ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ ಖಡಕ್ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದೆ.