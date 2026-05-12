ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಮಿತವ್ಯಯದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣ ಕಡಿತ, ಆನ್ಲೈನ್ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಬಳಕೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರವೇ ಮಾದರಿಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಇಂಧನ ಮಿತವ್ಯಯ, ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅನಗತ್ಯ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡದಂತೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೀಗ ತಾನೇ ಆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಚಿವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನವಶ್ಯಕ ದೇಶೀಯ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವುದು, ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದು, ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು, ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಹಾಗೂ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಬಳಸುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಸೇರಿವೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮನವಿಯ ಬಳಿಕ, ವಿವಿಧ ಸಚಿವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರವೇ ಮಾದರಿ: ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ
ಸರ್ಕಾರದ ಉನ್ನತ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನಾವಶ್ಯಕ ದೇಶೀಯ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವೀಡಿಯೊ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು, ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಹಾಗೂ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕೆಲಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಹೊಸ ಆಡಳಿತಿಕ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯೂ ಇದೆ.
ಇಂಧನ ಸಂಕಷ್ಟದ ನಡುವಿನ ತುರ್ತು ಕ್ರಮ
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಆಮದು ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸಚಿವಾಲಯಗಳಿಗೆ “ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತ”ಕ್ಕಿಂತ “ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ”ಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಕೊರತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಮದು ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕಾರಿ. ಇದರಿಂದ ಇಂಧನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುನ್ನ ಮಾದರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ತನ್ನೊಳಗೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮಿತವ್ಯಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ.
ಕಾರ್ಪೂಲಿಂಗ್ ಉತ್ತೇಜನ, ಅನಗತ್ಯ ವಾಹನ ಬಳಕೆ ಕಡಿತ, ದೂರಸ್ಥ ಕೆಲಸದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮುಂತಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬಹುದೆಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಸಮಾರಂಭಗಳು, ಮದುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೂಟಗಳ ಮೇಲೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕತೆಗಿಂತ ಇಂಧನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಒತ್ತು
ಸರ್ಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸವಾಲು ಹಣಕಾಸು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗಿಂತ ಇಂಧನ ನಿರ್ವಹಣೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಗ್ರಹವಿದ್ದರೂ, ಜಾಗತಿಕ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಮದು ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳವು ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ಮತ್ತು ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಕೊರತೆ (Current Account Deficit) ದೇಶದ ಬಾಹ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮತೋಲನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿರುವುದನ್ನೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ “ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಂತರದ ಕ್ರಮ”ಕ್ಕಿಂತ “ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ” ಎಂಬ ದೃಷ್ಠಿಕೋನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಟೀಕೆ
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕ್ರಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಗಾವಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿರುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, “ಮಿತವ್ಯಯದ ಕರೆ ಮಾತಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತಿದೆ” ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಇಂಧನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮಿತವ್ಯಯದತ್ತ ದೇಶವನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ತನ್ನೊಳಗೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ, ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.