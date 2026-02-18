Kiren Rijiju Labels Rahul Gandhi A National Security Threat And Childish ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವರ್ತನೆ ಮಕ್ಕಳಾಟದಂತಿದೆ, ಅವರು ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಮಕ್ಕಳಾಟ ಮತ್ತು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದ ವರ್ತನೆ'-ರಿಜಿಜು ಕಿಡಿ
ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಅವರು ಬುಧವಾರ ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ(Rahul Gandhi) ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ರಾಜಕೀಯ ವಿವಾದಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಎಎನ್ಐಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು 'ಮಕ್ಕಳಾಟ' ಮತ್ತು 'ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದ್ದು' ಎಂದು ಜರಿದಿದ್ದಾರೆ. 'ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಂತಹ ವರ್ತನೆ ಶೋಭೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಎಂದರೆ ಇಡೀ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸದನದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರನ್ನು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು, ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಧರಣಿ ಕೂರುವುದು, ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಟವಾಗದ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಓದಲು ಹಠ ಮಾಡುವುದು, ಇದೆಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಾಟದ ವರ್ತನೆ. ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ರಿಜಿಜು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಭಾರತದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ'
'ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭಾರತದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲರು, ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು, ಜಾರ್ಜ್ ಸೊರೋಸ್ನಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ರಿಜಿಜು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಸತ್ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ
ಸಂಸತ್ತಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ, ಕೋಲಾಹಲ ಸಹಜ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಜೆಂಡಾ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗದ್ದಲದ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ನಾವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ಎಸೆದಿರಲಿಲ್ಲ, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಕಡೆಗೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಿಡಿದು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೇಸರವಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯಂತಾಗಿದೆ'
'ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪ್ರಬಲ ನಾಯಕರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯಂತಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವವರೂ ಅವರಂತೆಯೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸತತ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸೋತರೂ ಅದೇ ನಾಯಕನನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಮೂರು ಬಾರಿ ಸೋತ ನಾಯಕ ಮತ್ತೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ರಿಜಿಜು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿವಾದಗಳು
ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಲೋಕಸಭಾ ಭಾಷಣದ ವೇಳೆ, ಮಾಜಿ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಎಂ.ಎಂ. ನರವಾಣೆ (ನಿವೃತ್ತ) ಅವರ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿನ ಸುಂಕದ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶವನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಭಾರತದ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಜವಳಿ ರಫ್ತುದಾರರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದರು.
(ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫೀಡ್ನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)