ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ನಡುವೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದೆ. ಪಕ್ಷ ತೊರೆದವರನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಹೇಡಿಗಳು ಎಂದಾಗ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ಕಾಲೆಳೆದರು. ಈ ವೇಳೆ ರಾಹುಲ್ ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದ ರಾಜಕೀಯ ಪಾಠವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ನವದೆಹಲಿ: ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆ ಲೋಕಸಭೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ನಡುವೆ ಚುಟುಕು ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಹುಲ್, ಈ ಹಿಂದೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತೊರೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಗುಲಾಮ್ ನಬಿ ಆಜಾದ್ ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ‘ಪಕ್ಷ ತೊರೆದವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಡಿಗಳು ಮತ್ತು ದುರಾಸೆಯುಳ್ಳವರು. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ’ ಎಂದರು. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಖರ್ಗೆ, ‘ಪಕ್ಷ ತೊರೆದ ನಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ ರಾಹುಲ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ’ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಲಘುವಾಗಿ ಚುಚ್ಚಿದರು. ಈಗ ಮೋದಿ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಸಿಂಧಿಯಾ ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಹುಲ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದರು.
ಖರ್ಗೆಯವರ ಈ ದಿಢೀರ್ ಮಾತಿನಿಂದ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಮುಜುಗರಕ್ಕೊಳಗಾದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ನಸುನಗುತ್ತಲೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು. "ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಳೆ. ಸಿಂಧಿಯಾ ಎಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಆಕೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಪಕ್ಷ ತೊರೆದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಪರಸ್ಪರ ಕಾಲೆಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ರಂಜಿಸಿತು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ , ಎನ್ಎಸ್ಯುಐ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ದಳದ ಸುಮಾರು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಚಹಾ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಹುಲ್, ಪಕ್ಷ ತೊರೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಗುಲಾಮ್ ನಬಿ ಆಜಾದ್ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.
"ಸವಲತ್ತು, ಭದ್ರತೆಯ ಆಸೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಇಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಭಯದಿಂದ ಹಲವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೊರೆದರು. ಅಂತಹ ದುರಾಸೆಯುಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ಹೇಡಿಗಳು ಹೊರನಡೆದ ನಂತರ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳಾದ 'ಸಿಂಹಗಳು' ಮಾತ್ರವೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ," ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ನೀಡಿದ್ದ ಆ ರಾಜಕೀಯ ಪಾಠ!
ಈ ಸಂವಾದದ ವೇಳೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ವೈರತ್ವದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರೊಂದಿಗಿನ ನೆನಪೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
"ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯ ತರಬೇತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯಿಂದ. ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು 'ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳತಿ ಯಾರು?' ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು 'ನನಗೆ ಯಾರೂ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳತಿಯರಿಲ್ಲ' ಎಂದರು. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, 'ಆಕೆ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯಲ್ಲವೇ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಿ, 'ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳತಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಆಕೆ ನನಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳತಿಯಲ್ಲ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು."
ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಹುಲ್, ಖರ್ಗೆಯವರತ್ತ ತಿರುಗಿ: "ನಾನೊಬ್ಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಂತೆ ಕಾಣುವವನು ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತನಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಹಾಗೂ ಶತ್ರುವಿನಂತೆ ಕಾಣುವವನು ನಿಜವಾದ ಶತ್ರ್ಯಾಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವುದು ನಿಮಗೂ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು," ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು.
ಖರ್ಗೆಯವರ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲಿನ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಖರ್ಗೆಯವರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ, ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯುವ ನಾಯಕರಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು.