370ನೇ ವಿಧಿ ರದ್ದತಿಯ ನಂತರ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮರಳಿದೆ. ಶ್ರೀನಗರದ 700 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ದುರ್ಗೇಶ್ವರಿ ಪಾಠಶಾಲಾ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 37 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಾಳುಬಿದ್ದಿದ್ದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀನಗರ: ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದೆ. 370ನೇ ವಿಧಿ ತೆಗೆದ ಬಳಿಕ, ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ಉಗ್ರರ ಕೃತ್ಯ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಕಲ್ಲು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೈಗಳು ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿದಿವೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಎಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 70 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಬೀಡಾಯಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಉಗ್ರರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ಬರಲು ಹೆದರುವ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಆದರೆ 370ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಗರಿಗೆದರಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಣವೂ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನೂ ಕಾಶ್ಮೀರ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪಾಕಿಗಳಿಗೆ ನಡುಕು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕುತೂಹಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಹಿಂದೂಗಳ ಈ ದೇಗುಲ.
ಶ್ರೀನಗರದ ಫತೇ ಕಡಲ್ನಲ್ಲಿರುವ 700 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದುರ್ಗೇಶ್ವರಿ ಪಾಠಶಾಲಾ ದೇವಾಲಯವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿದೆ. ಸುಮಾರು 37 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಈ ದೇಗುಲ ಈಗ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ವೈಭವವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯ ನಂತರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಬುಡ್ಶಾ ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸುಲ್ತಾನ್ ಜೈನ್-ಉಲ್-ಅಬಿದಿನ್ ಯುಗದ ಹಿಂದಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವಾಲಯದ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹಂಚಿಕೆಯ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಸ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ.
ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತ ಶಶಿ ಟಿಕೂ ಮುಂದಾಳತ್ವ
ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತ ಶಶಿ ಟಿಕೂ, ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಭೇಟಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ತೀವ್ರ ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆವರಣದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಟಿಕೂ, ದೇವಾಲಯವು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು, ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆವರಣವು ಕಸ, ಮಿತಿಮೀರಿ ಬೆಳೆದ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಮತ್ತು ಇತರ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸರಿಯಾದ ದ್ವಾರವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಆವರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವು, ಇದು ಅದರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
"ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಅಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಟಿಕೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ವೆಲ್ಡ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದರ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರನ್ನು ತಲುಪಿದರು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು.
ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರ ಸಹಕಾರ
ಟಿಕೂ ಪ್ರಕಾರ, ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು, ರೂ. 700 ಮತ್ತು ರೂ. 1,000 ರಿಂದ ರೂ. 2,000 ಮತ್ತು ರೂ. 5,000 ವರೆಗೆ ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಣ್ಣ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಬೆಂಬಲದ ಮೂಲಕ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಕ್ರಮೇಣ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಕೊಡುಗೆ ಕೇವಲ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಿವಾಸಿಗಳು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು, ವಿವಿಧ ದುರಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಉಪಕ್ರಮದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ನಿಂತರು.
ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಟಿಕೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ನವೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಜನರು ನೀಡಿದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಫತೇ ಕಡಲ್ನ ನರಪರಿಸ್ತಾನದ ಐಜಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸೋಫಿ. ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಸೋಫಿ, ದೇವಾಲಯವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು, ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
1980 ರ ದಶಕದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಯಿತು, ನಂತರ ದೇವಾಲಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೈಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡವು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇವಾಲಯದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯು ಪ್ರದೇಶದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೋಫಿ ಹೇಳಿದರು. ಟಿಕೂ ಅವರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವು ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿತು, ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಹಂಚಿಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಇದು ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪಾಳುಬಿದ್ದಿದ್ದರೂ, ದೇವಾಲಯ ಇನ್ನೂ ನಿಂತಿದೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಅದನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ; ಇದು ನಮ್ಮ ಹಂಚಿಕೆಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ" ಎಂದು ಸೋಫಿ ಹೇಳಿದರು. ಸಮುದಾಯದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ, ನೆರವು ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲದ ಮೂಲಕವೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯವು ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿತು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು. ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ನೀರು ಮತ್ತು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು.
ದೇವಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಟಿಕೂ ಪ್ರಕಾರ, ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ 5 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ದತ್ತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಾದ NK ಶಾಲೆ ಇತ್ತು. ಶಾಲೆಯು ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 1989 ರ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರ ವಲಸೆಯ ನಂತರ, ಶಾಲೆಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ಆವರಣವು ಕ್ರಮೇಣ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಗೆ ತಲುಪಿತು. ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಸುಮಾರು 37 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೊದಲ ಪೂಜೆಯನ್ನು ದುರ್ಗೇಶ್ವರಿ ಪಾಠಶಾಲಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು, ಇದು ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಐಜಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸೋಫಿ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ಗುಂಪು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬಹುತ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಹಳೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಚನೆಯ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಈ ಪ್ರಯತ್ನವು ಹಂಚಿಕೆಯ ಭೂತಕಾಲವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.