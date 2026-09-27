ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವಿನ ಜಟಾಪಟಿ ಕೇವಲ ನಾಟಕ ಎಂದು ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಲು ಈ ರಹಸ್ಯ ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಕೌತುಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬಾರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಭಾರಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು (ಬಿಜೆಪಿ) ತಡೆಯಲು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಾರ್ಟಿ (ಎಸ್ಪಿ) ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ 'ಇಂಡಿಯಾ' ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಡಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಕಣದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಬಿರುಕು ಮೂಡುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮೂಡುವಂತೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ವಾಕ್ಸಮರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಸ್ಪರ ವಾಗ್ದಾಳಿ!
ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಪಿ ನಾಯಕರು ಪರಸ್ಪರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, "ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕೈ ಕೊಡುತ್ತಾರಾ?" ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೈತ್ರಿ ಬಿರುಕಿನ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿನಾಯಕರಾದ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರೇ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹಾಗೂ ರೋಚಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಕೀಯ ರಹಸ್ಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಎಸ್ಪಿ ಬಾಸ್!
ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಪಿಡಿಎ' (PDA) ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಆಂತರಿಕ ಜಟಾಪಟಿಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಸೈಫೈ ಮತ್ತು ಇಟಾವಾದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಯ್ ರೈ ಅವರ ರ್ಯಾಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಮೌಖಿಕ ದಾಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಿರುನಗೆ ಮೂಡಿತು.
ಅಖಿಲೇಶ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್, "ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವು (ಬಿಜೆಪಿ) ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ವಿರೋಧಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾ, ಒಳಗೊಳಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಒಳಸಂಚು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳ ತಂತ್ರಗಳನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಕುಸ್ತಿಯೂ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರದ ಭಾಗ!
ಮುಂದುವರಿದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅಖಿಲೇಶ್, ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳಂತೆಯೇ ನಾವೂ ಕೂಡ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ಈ ಜಟಾಪಟಿ ಅಥವಾ ಜಗಳ ಕೇವಲ ಒಂದು ನೆಪವಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಈ ಹೋರಾಟವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೃಹತ್ ಚುನಾವಣಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ (Strategy) ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಿಗೇ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಬಿರುಕು ನಿಜವೇ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನಾ?
ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಯುಪಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ:
1. ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡುವ ತಂತ್ರ; ಬಿಜೆಪಿ ಎದುರು ಎಸ್ಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಸಡಿಲಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಚುನಾವಣಾ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಳಿ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಎಸ್ಪಿ ಬಾಸ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಇರಬಹುದು.
2. ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಬಿಟ್ಟು, ನೈಜ ಸೀಟು ಚೌಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ (Seat Bargaining) ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಖಿಲೇಶ್ ಹಣೆದ 'ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ' ಇದಾಗಿರಬಹುದು.
3. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವುದು; ತಳಮಟ್ಟದ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಲು ಈ 'ನಾಟಕೀಯ ಹೋರಾಟ' ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ವಿರೋಧಿ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ!
ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕೈ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನೂ ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈತ್ರಿಯ ಅಸಲಿ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ ಎಸ್ಪಿ ಬಾಸ್, ಈ ಬಾರಿಯ ಯುಪಿ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲು ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ರಹಸ್ಯ ತಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.