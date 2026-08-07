ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಮ್ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಅನೇಕರಿಗೆ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗುವ ಹೆಸರು ‘ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್’. ಏಳು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಭಾರತೀಯರೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಡಾರ್ಕ್ ರಮ್, ಕೇವಲ ಮದ್ಯದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಮ್ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಅನೇಕರಿಗೆ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗುವ ಹೆಸರು ‘ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್’. ಏಳು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಭಾರತೀಯರೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಡಾರ್ಕ್ ರಮ್, ಕೇವಲ ಮದ್ಯದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಚಳಿಗಾಲದ ಸಂಜೆಗಳು, ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳ ನೆನಪುಗಳು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಜೀವನ, ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗಿನ ಮಾತುಕತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನೆನಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ‘ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್’ ಹೆಸರು ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಇದೀಗ ‘ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್’ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಈ ರಮ್ನ ಮೂರು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (FSSAI) ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕೃತಕ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚರ್-ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ರಮ್ ಫ್ಲೇವರಿಂಗ್ ಬಳಸಿರುವ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಬ್ರೂ ಬೆವರೇಜಸ್ ತಯಾರಿಸುವ ಕೆಲವು ವಿಸ್ಕಿ ಹಾಗೂ ರಮ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳೂ ಸೇರಿವೆ.
ಏಳು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಆರಂಭವಾದ ‘ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್’ ಪಯಣ
‘ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್’ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಮೋಹನ್ ಮೀಕಿನ್ 1954ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ಈ ಡಾರ್ಕ್ ರಮ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಮದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಬಂದವು. ಗ್ರಾಹಕರ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದವು. ಆದರೆ ‘ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್’ ಮಾತ್ರ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕವೂ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಚಿತ ರಮ್ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
‘ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದೆಯೂ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆಯಿದೆ. ‘ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್’ ಹೆಸರಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಅದರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿ ವೇದ್ ರತನ್ ಮೋಹನ್ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಯುರೋಪ್ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಅವರು ಬೆನೆಡಿಕ್ಟೈನ್ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲಿಕ್ಕರ್ ತಯಾರಿಸುವ ಪರಂಪರೆ ವೇದ್ ರತನ್ ಮೋಹನ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಅನುಭವ ‘ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಅದರ ಗುರುತಿನ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಕ್ಯಾಪಿಲ್ ಮೋಹನ್ ಕೊಡುಗೆ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ
‘ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್’ ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಮನೆಮಾತಾಗಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಮೀಕಿನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ದಿವಂಗತ ಕ್ಯಾಪಿಲ್ ಮೋಹನ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಕ್ಯಾಪಿಲ್ ಮೋಹನ್, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ‘ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್’ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ರಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಚಾರದ ಮೊರೆ ಹೋಗದೆ ‘ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್’ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿತು. ಗ್ರಾಹಕರ ನಂಬಿಕೆ, ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡಿದ ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರವೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿದ್ದವು.
ಜಾಹೀರಾತಿಗಿಂತ ನೆನಪುಗಳೇ ‘ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್’ನ ಶಕ್ತಿ!
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ‘ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್’ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರಿಕ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಭಾರತೀಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಜೀವನ, ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳು, ರೋಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಗಳು, ಚಳಿಗಾಲದ ಬಾನ್ಫೈರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ‘ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್’ ಹೆಸರು ಹಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಇತರ ಮದ್ಯದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಂತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸದಿದ್ದರೂ, ತನ್ನದೇ ಆದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ‘ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್’ನ ವಿಶೇಷತೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಬಂದರೂ, ದಶಕಗಳ ಹಿಂದಿನ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ‘ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್’
ಇದೀಗ FSSAI ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ‘ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್’ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೋಹನ್ ರಾಕಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ವಾಟರ್ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮೂರು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಕರು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗೂ ಏಜಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ರುಚಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚರ್-ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ರಮ್ ಫ್ಲೇವರಿಂಗ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಆರೋಪವಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ‘ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್’ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ.
ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಬ್ರೂ ಬೆವರೇಜಸ್ ತಯಾರಿಸುವ ಕೆಲವು ವಿಸ್ಕಿ ಹಾಗೂ ರಮ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಇದೇ ಕ್ರಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಏಳು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಭಾರತೀಯರ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ‘ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್’ನ ಕಥೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲದ ಕಾಲೇಜು ನೆನಪುಗಳಿಂದ ಇಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನವರೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಐಕಾನಿಕ್ ರಮ್ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
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