ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತರು ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ದೇವಸ್ಥಾನವೊಂದಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಒಂದು ಮೇಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೀಗ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತರು ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ದೇವಸ್ಥಾನವೊಂದಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಒಂದು ಮೇಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೀಗ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಝಿರಿಯ ಜೋಗ್ನಿ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮೇಕೆಯೊಂದು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಾಸಿಸುವ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಈ ಮೇಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮೇಕೆಯ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ದಿನಚರಿ ಇದೀಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕುತೂಹಲದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ
ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮೇಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅಥವಾ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುವ ಕಾರಣ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಚಿತ ದೃಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ವಾಸಿಸುವ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಮೇಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯ ಓಡಾಟ ಇದೀಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಮೇಕೆ?
ಮೇಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳಿವೆ. ಕೆಲವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಂದಿತ್ತ ಓಡಾಡುತ್ತಾ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೇಕೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕೆಲಕಾಲ ನಿಂತು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ, ಮೇಕೆಯ ಈ ಓಡಾಟ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಿತ ದೃಶ್ಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.
ಮೇಕೆ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನುತ್ತಾ? ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ
ಮೇಕೆಯ ರಾತ್ರಿಯ ದಿನಚರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇಕೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮೇವು ತಿಂದು ಮತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ ಮೇಕೆ ಹುಲ್ಲನ್ನೇ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೇಕೆಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಇಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ, ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
‘ಮೇಕೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ?
ಮೇಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಿಖರ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲವೇ ಅದರದೇ ಆದ ಯಾವುದಾದರೂ ದಿನಚರಿ ಇದೆಯೇ? ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಹಾರ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಖಚಿತ ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರಣೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಮೇಕೆ ಈಗ ‘ಲೋಕಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ’
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೇಕೆ, ಇದೀಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವವರ ಕುತೂಹಲದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಮೇಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಜನರು ಕೆಲಕಾಲ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯರೂ ಕೂಡ ಅದರ ವಿಚಿತ್ರ ದಿನಚರಿ ಕುರಿತು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ? ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ? ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ನಿಗೂಢತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಮೇಕೆಯ ದಿನಚರಿ
ಮೇಕೆಯ ನಿಯಮಿತ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೀಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಲಿನ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅದರ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಖರ ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಜೋಗ್ನಿ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೇಕೆಯ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಭೇಟಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟನೆ ಮಾತ್ರ. ಅದು ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಆ ಸ್ಥಳವೇ ಅದರ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ.