ಈ ವರ್ಷ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಕಾರಣ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ 2 ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಂ (ಟಿಟಿಡಿ) ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರ ದಟ್ಟಣೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ತಿರುಪತಿ (ಜು.11): ತಿರುಮಲ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ‘ಅಧಿಕ ಮಾಸ’ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಎರಡು ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಗಳು (ಅವಳಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ) ಜರುಗಲಿವೆ. ಈ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಹರಿದುಬರಲಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಂ (TTD) ಬೃಹತ್ ಜನದಟ್ಟಣೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಉತ್ಸವದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಭಕ್ತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಟಿಟಿಡಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಪದ್ಮಾವತಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹದ ‘ಸುಧರ್ಮಾ’ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಟಿಟಿಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಚ. ವೆಂಕಯ್ಯ ಚೌದರಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಎ. ಶರತ್, ಮುಖ್ಯ ಜಾಗೃತ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿ (CVSO) ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8: ಉತ್ಸವದ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಿ ‘ಕೋಯಿಲ್ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುಮಂಜನಂ’ (ದೇವಾಲಯದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ) ನಡೆಯಲಿದೆ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14: ಅಂಕುರಾರ್ಪಣಂ.
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15: ಧ್ವಜಾರೋಹಣಂ (ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆ).
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19: ಉತ್ಸವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ‘ಗರುಡ ಸೇವೆ’ ಜರುಗಲಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22: ರಥೋತ್ಸವಂ.
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23: ಚಕ್ರಸ್ನಾನಂ.
ವಾಹನ ಸೇವೆಗಳ ಸಮಯ: ಉತ್ಸವದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ 7 ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಾಹನ ಸೇವೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಯಾವೆಲ್ಲಾ ದರ್ಶನಗಳು ರದ್ದು?
ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಭಕ್ತರ ಸಾಗರ ಹರಿದುಬರುವುದನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಂಡಳಿಯು, ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಗಣ್ಯರನ್ನು (ಅಧಿಕೃತ ಸಚಿವರು/ಅಧಿಕಾರಿಗಳು) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ‘ವಿಐಪಿ ಬ್ರೇಕ್ ದರ್ಶನ’ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು (Senior Citizens), ವಿಕಲಚೇತನರು (Persons with Disabilities), ಹಸುಗೂಸುಗಳಿರುವ ಪೋಷಕರು, ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು (NRI) ಮತ್ತು ದಾನಿಗಳಿಗೆ (Donors) ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆಯ ದರ್ಶನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಉತ್ಸವ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸರ್ವದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಜನದಟ್ಟಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ
ಭಕ್ತರ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಮತ್ತು ತಿರುಮಲದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಮಗ್ರ ಭದ್ರತೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಒ ಅವರು ಜಾಗೃತ (ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್) ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು, ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ‘ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ’ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ವಿತರಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಸವ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಲಂಕಾರ
ಉತ್ಸವದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಭವ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಆಕರ್ಷಕ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ, ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಯುವ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ‘ಶ್ರೀವಾರಿ ಸೇವಕರು’ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ
ಅತ್ಯಂತ ಗರಿಷ್ಠ ಜನಸಂದಣಿ ಇರುವ ‘ಗರುಡ ಸೇವೆ’ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ರ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 ರ ಮುಂಜಾನೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ತಿರುಮಲ ಘಾಟ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉತ್ಸವದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ದೇವಾಲಯದ ಮಂಡಳಿಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಲಡ್ಡುಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ನಿರಾಯಾಸ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದೇ ಟಿಟಿಡಿಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.